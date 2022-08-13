被問會否再找伴侶　葉劉淑儀：你講笑吓話？　工作可做幾耐就幾耐

行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀日前接受訪問時，被問到會否再打算找伴侶，她即笑言「你講笑吓話？」並指無此打算。而被問到會否退休，她則以美國議員為例，指他們不會退休，甚至有議員是被抬入會場投票，做到過世，表示自己也「可以做幾耐就做幾耐。」



對於城市發展，她表示香港不擅規劃，以致香港長久以來「被規劃」的命運。面對台海局勢緊張，則指對香港無實質影響。



葉劉淑儀接受《堅雜誌》專訪，被問到會否再找伴侶，她含笑地回應：「你講笑吓話？好搞笑呀呢個問題。」並笑言「冇咁既打算。」記者再追問會否退休，她則指健康的話，「可以做幾耐就做幾耐。」她以美國為例，指「美國冇議員退休，甚至有參議員是係被抬去投票，做到過世。」她指會視乎健康和精力調整工作。

政府不擅規劃因而被規劃

葉劉淑儀在訪問中指出香港不擅於規劃：「素來覺得幾好笑，點解香港嘅未來發展係規劃署定嘅呢？」香港未來的發展規劃往往來自規劃署，但規劃署的規劃師只是負責空間配置，她認為一個城市的發展，應建基於領導層的經濟願景，而非規劃署的空間配置。

葉劉淑儀日前曾往新界北區考察，指在新界北的沙頭角一帶看到，「（深圳）嗰邊發展已經一日千里，我哋呢邊呢，係同30年前冇乜分別。」她指香港在許多方面落後於深圳及周邊城市，新界北部只能「被規劃」。她表示：「人哋嗰邊已經規劃左東邊係旅遊生態，你咁細人哋咁大，要跟住做。」她又說由開始建造高鐵已經見到香港「被規劃」，沒有主動去規劃，「人哋發展得快過你，你只能跟着大局走。」

台海局勢緊張 對香港無實質影響

對於葉劉淑儀台海局勢持續升溫，她指出在經貿方面，台灣對香港的重要性很不大，因此實際上新的台海危機對香港實質性影響有限。但是台海及整個地區的局勢不安導致關係緊張，影響地區穩定，也會令中美關係再度惡化，因而在地緣政治方面，也將會對香港產生壞的影響。