馬鞍風球｜陳國基：嚴陣應對風暴加天文漲潮　麥美娟夜訪鯉魚門

強烈熱帶風暴馬鞍吹襲，天文台已於晚上7時25分改掛8號風球，並預計最少會維持至明日（25日）早上6時。政務司司長陳國基表示，由於風暴加上天文漲潮，政府嚴陣應對。



另一邊廂，民政及青年事務局局長麥美娟，聯同政治助理張進樂、民政事務總署署長張趙凱渝觀塘民政事務專員林兆康、觀塘區議會正副主席柯創盛及呂東孩，到鯉魚門寮屋區及位於鯉魚門體育館嘅臨時庇護中心視察。



陳國基說，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已投入運作，他亦在中聽取匯報。按照現時預測路徑，馬鞍將於明早最接近本港，陳國基表示政府各相關部門已做好準備，中心會通過土木工程拓展署開發並管理的「聯合運作平台」密切監察市面情況，評估風險並制訂應對方案和措施，同時統籌各部門迅速應變。

陳國基感謝各同事、政府承辦商和公共交通工具營運員工，以及其他相關機構人員堅守崗位，市民亦要提高警覺，做好防風措施，並密切留意政府發放的最新天氣消息。

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麥美娟視察防水及抽水設施

麥美娟等一行人在8號風球下到鯉魚門視察，並派發宣傳單張，提醒居民做好防水浸準備及遠離岸邊。鲤魚門地勢低且鄰近海岸線，在風暴期間較易受到水浸威脅，一行人在現場視察水位，以及瞭解抽水設施、堆放沙包及豎立可拆卸式擋水板等應變措施及準備工作。渠務署亦已在鯉魚門設置低窪地區臨時通道，方便居民出入。

麥美娟前線同事在暴風雨期間緊守崗位，為有需要人士提供服務。