馬鞍風球｜太古Aeon迫滿顧客　不愁缺糧只怕突然「落波」趕返工

馬鞍風球襲港，來勢洶洶，昨晚已有市民提早到超級市場掃貨。記者今日（24日）下午到太古Aeon Style視察，適逢該超級市場周三特價日及3號風球，店內變得多人，不少顧客購買熟食回家，為免買不到餸；亦有市民「走兩轉」入貨回家，不過就表示只因周三特價日價錢便宜，與打風無關。



記者到太古Aeon Style視察，其超市樓層內有不少人購物，當中部份麵包貨架已被清空，熟食攤檔更有不少人排隊，亦有職員將貨品補充回貨架上，以應付需求，所以貨架上的貨源充足。

馬女士今午到來買了不少貨品，表明為了應付馬鞍來襲而買了麵類糧食，亦買了燒鴨，以防買不到餸。她表示，家中有一定糧食，要應付一日打風應不成問題，不過她更擔心明日中午便「落波」，突然又要繼續返工。

林女士來到買了鰻魚加餸，未有因打風而特別買多食物，「都係正常咁買嘢啫。」她不擔心因打風而買不到食糧，更指香港從來未試過有缺少食物的問題，「疫情嗰陣最艱難嘅時候都冇缺，打風唔會有問題。」她家中的食物「食兩三日都一定夠」，即使不夠食物亦可買外賣。

唐女士亦來入貨，買了冷凍食物及公仔麵等，更表示已經是今日的第二轉，但指入貨與打風無關，反而是因為周三特價日「真係好平。」被問到會否擔心明日打全日風，難以買餸，唐女士則笑言：「（打風）半日咋，要返工呀。」