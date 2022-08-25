盧寵茂等官員辭任選委　總人數跌至1,443名　創本屆新低

現屆政府組班後，數名立法會議員因加入政府而辭任議員職位，影響的不單立法會，連帶選舉委員會組成都受影響。根據選舉事務處最新數字，現時選委會委員人數跌至1,443人，是自今屆選委會產生以來的新低，其中原本是醫學及衞生服務界選委、現為醫務衞生局局長的盧寵茂，於上任前已辭任。



經提名或選舉產生者 可自行決定是否辭任選委

選舉事務處表示，《行政長官選舉條例》附表第3條訂明，政治委任官員若此前因其身份（如立法會議員）成為選委會當然委員，但在接受委任時辭去該身份，則會自動喪失委員資格；若該人是經提名或選舉產生的委員，則接受委任並不會令他／她自動喪失委員資格，惟其是否辭去委員職位，則由該官員自行決定。

選委會正式委員登記冊上的委員人數，一直會定期更新。2021年9月19日的選委會界別分組選舉，連同當然委員和自動當選者，一共產生1,448名選委（因當時立法會議員尚未選出，以及有部份人身份重疊，不會選足1,500人）。隨後由於立法會選舉結果出爐、個別當然委員名單變動等因素，選委人數一直略有增減。

現任選委中沒政治委任官員 盧寵茂於6月辭任

於2022年5月6日，即特首選舉投票日前夕，選委總人數為1,461名；至7月1日人數跌至1,450名，根據憲報，因加入政府而辭任立法會議員的律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟、審計署署長林智遠、3人在該日被正式除名。創新科技及工業局局長孫東加入政府前亦是立法會議員，但他去年當選後未有登記為第四界別當然選委，所以最初仍保留原先的第二界別選委身份。

根據選舉處最新回覆，現時選委會有1,443名委員，當中沒有政治委任官員。其中，原先是第二界別選委的醫務衞生局局長盧寵茂，透過新聞秘書回覆《香港01》查詢指，盧寵茂已於6月底通知選舉事務處，辭去選委一職。

商務及經濟發展局局丘應樺、民政及青年事務局副局長梁宏正，原本是航運交通及全國性團體香港代表選委，按選舉處指沒有政治委任官員身兼選委，換言之，二人已非選委。



此外，多名政治助理加入政府前亦是選委，包括勞福局傅曉琳、文體旅局招文亮，二是均是「新界分區、滅罪及防火委員會委員代表」選委。《香港01》正向各局查詢。