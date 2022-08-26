政圈風聲｜建制女將傳有意參選港區人大　選委界背景成優勢？

港區全國人大代表換屆選舉年底舉行，根據內地官場「七上八下」的不成文規定，料有三分一人大代表將退下火線，騰出的空缺惹來不少政界人士覬覦。

政圈近日傳出多人有意參選人大代表，尤其是選委界議員，由於經常接觸各界選委，在人大選舉中可能有先天優勢，民建聯選委界議員葛珮帆、林琳皆被指表現活躍。



民建聯至少兩人退下火線

民建聯現有多名港區人大代表，包括全國人大常委譚耀宗、葉國謙、蔡素玉及陳勇，其中葉國謙、蔡素玉已年過七十，將退下火線。政圈早前已傳出，因「洪門宴」事件下台的前民政事務局局長徐英偉，有意「轉跑道」參選人大代表，繼續為國家服務，他下月亦隨民建聯出發到東南亞「唱好香港」。

此外，最近亦有指有民建聯成員流露出有意參選跡象，密密約見各界選委，包括選委界議員葛珮帆和林琳等。有民建聯中人指，選委界議員主要接觸對象是近1,500人組成的選舉委員會，而人大代表正正是由選委選出，相信由選委界議員有較大優勢，即使黨內其他成員有意參選，也需要透過選委界議員接觸各界選委。不過林琳回覆《香港01》查詢時表示，自己暫時完全沒有考慮參選人大；葛珮帆則稱自己「無諗過」。

建制：參選首先要獲「祝福」

選委界「票后」、基本法委員會委員梁美芬，近日亦被指有意參選人大代表。不過，有選委議員就認為，在「愛國者治港」下，應該廣納不同背景人士參與，倘一人身兼多項要職，未必健康。亦有資深建制指，想參選首先要獲得「祝福」，目前仍是言之尚早。

另一個有意參戰的女將，則是前人大代表梁劉柔芬的女兒梁穎宇。早於上屆港區人大代表選舉，已有傳梁穎宇有意從母親手上接棒，但最終未有成事。梁穎宇從事創新科技投資行業，她擔任合夥人的啟明創投，培育出多間「獨角獸」公司，包括甘李藥業、啟明醫療及再鼎醫藥等，在創科界人脈甚廣，加上香港銳意發展創科，以其背景相信有一定優勢。