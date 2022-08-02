政圈風聲｜港區人大代表勢換血　徐英偉復出轉戰「國家隊」？

港區人大代表換屆選舉年底舉行，全國人大常委會辦公廳上月已接收選舉會議成員登記，香港方面逾1,400人登記，除了現任選舉委員會委員，特首李家超亦是成員之一。人大常委會8月30日至9月2日在北京召開，將審議選舉會議成員名單草案。

來屆港區人大維持36個名額，根據內地官場「七上八下」的不成文規定，約三分一老將需退下火土線，據聞部分新丁立法會議員、前問責局長均考慮參戰，力求躋身國家最高權力機關。



葉國謙、蔡素玉等老將退任

所謂「七上八下」，即67歲仍可連任，年滿68歲便要退位。目前36名全國人大代表中，超過10人已屆古稀之年，例如鄭耀棠、葉國謙、蔡素玉、黃玉山、霍震寰、田北辰、盧瑞安、吳亮星等，各人很大機會退任。



不過，「七上八下」並非硬性規定，人大政協之中，個別輩份高、具影響力人士可彈性處理，例如陳馮富珍便以70歲之齡成為全國政協常委。政界就關注，現年72歲的譚耀宗會否競逐連任？他接受查詢時不願評論。他透露8月底會上京開會，至於具體選舉日子，按慣例會由人大副委員長率團來港調研，再作決定。

有港區人代表指，范徐麗泰擔任了兩屆人大常委，退任時73歲，估計譚耀宗或會退下來；另一名人大則說，譚耀宗本身長年擔任全國政協，至上屆「轉跑道」參選人大，原因是人大常委需由具江湖地位人士出任，「譚Sir」是不二之選，若他交棒，亦要考慮有無合適人選可以頂上。該人指，過去幾年人大常委會多次處理涉港議題，包括制定港區國安法、完善選舉制度，譚耀宗一直參與其中，對中央來說是貢獻良多，若他連任亦無異議。

有民建聯中人表示，未聽聞譚耀宗會放棄連任，除非他自己有強烈意願不參選，否則他仍是最合適人選，但目前距離選舉仍言之尚早。

人大選舉難與立會補選同日舉行

據了解，有關方面目前未有明確指示，個別有意參選者只能私下做功夫，爭取不同人士支持，當中不乏現任立法會議員，但要成功入閘參選，最重要是先獲得「祝福」。

今次人大選舉料於12月舉行，碰巧立法會出現4個空缺需補選，政界近日傳出不同名字，其中因「洪門宴」事件下台的民政事務局前局長徐英偉，被指表現活踴。知情人士指，徐英偉曾向人表示不會參加立法會補選，反而有意參選港區人大代表，在另一條跑道繼續為國家服務。

前局長參選人大代表並非新鮮事，曾任政制局長的譚志源，2017年離開熱廚房後參選人大，徐英偉會否以另一身份，重新在政壇亮相？有建制派就指，「洪門宴」事件或多或少被政治化，徐英偉仍然年輕、有政府經驗，參選人大不失為好選擇。

至於會否人大選舉會否與立法會補選同一日舉行，多名政界人士均認為不可能，葉國謙指全國人大是國家最高權力機關，政治層次高，不能與特區的立法機關補選相提並論。譚耀宗亦指機會低，但由於兩場選舉的選民組成接近，為方便投票，可考慮短時間內分別舉行，「例如一場星期日搞，一場星期二搞」。