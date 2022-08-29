訪問｜楊潤雄稱香港非「文化沙漠」：認真啲去睇　實有嘢啱你！

「香港是文化沙漠」這句說話，已不知道哪時起一直流傳。特區政府改組後成立文化體育及旅遊局，局長楊潤雄對這句話並不認同，強調香港在文化藝術方面做了很多工作。

楊潤雄在接受訪問時指，香港文化「底子」仍在，如何推廣香港特色會是局方的工作重點。至於未來發展，他稱文化、體育、旅遊都有共同元素，如今都在同一個政策局內，期望將來整合、宣傳方面做得更好。



文化體育旅局有共同元素 冀整合宣傳

文體旅局將「文化」放在首位，但其實不同元素可以互相協調、支持。楊潤雄指，文化、體育過往放在民政事務局，而旅遊和創意產業則放在商務及經濟發展局，但其實文化和創意產業很接近，部份從業員亦跨界別工作，不少項目也都有提高社會質素的效果。這些有共同元素的活動放在同一個局內，既因是代表香港軟實力的一部份，亦希望整合後能更好地講好香港故事。

楊潤雄說，文化、體育盛事例如香港巴塞爾藝術展（Art Basel）、香港藝術節和七人欖球賽等，都可以成為旅遊推廣的一部份，同時旅遊相關的宣傳活動亦可以推廣香港文化，所以亦將旅遊放在同一局內。

談到文化發展，少不免要面對「香港是文化沙漠」的質疑。楊潤雄表示：「大家認真啲去睇，我覺得我哋喺文化上面每一日發生嘅嘢有好多」，客觀地來看不覺得「文化沙漠」是事實。

你去文化中心去擺每一日嘅Program（項目），你睇下我哋有幾多個博物館，唔係恆常展覽但搞緊嘅展覽有幾多，譬如早兩日先開嘅敦煌展、巴洛克（藝術展）又係最近做嘅，『八大‧尋龍記』恐龍展而家都仲做緊。有好多嘢都發生緊嘅！ 楊潤雄否認香港是文化沙漠

文化範圍很闊 港產片、香港流行曲亦是文化

他說，文化藝術在學校等各方面做了很多，最希望大家多點參與，「香港已經擺咗好多出嚟」。他進一步指，如將電影、流行音樂都納入文化來看，「香港都係幾活躍喎、好世界性喎」，「實有啲嘢啱你去睇」。

其實文化範圍很闊，參與文化藝術亦有很多途徑，「睇戲、聽歌都係參與普及文化」。楊潤雄希望透過更多普及工作，包括九大藝團的推廣，讓更多人接觸文化藝術，找到自己喜歡的東西，發掘自己興趣，吸收不同文化。他說，不會定下參觀人數目標，但會提供大量文化藝術活動，「多啲展覽出嚟，咪多啲人入去館裡面睇」。

疫情前不少藝團在大灣區有表演，而香港的話劇劇本，亦透過與內地藝團合作而在內地演出，亦有藝團到外地表演。楊潤雄說：「如果唔係因為疫情，我哋睇到嘅趨勢係有更加多（交流）。」而疫情之下內地仍保持電影、電視及音樂產業合作，相信如果過關更順利，兩地交流氣氛會更加好。

▼2022香港巴塞爾藝術展（Art Basel）▼



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助業界發展更多IP 推進更多接觸面

文體旅局是新組成的政策局，對於工作目標，楊潤雄希望工作能為業界帶來實際的經濟利益，令文化、體育產業可以發展，增加更多IP（知識版權）內容，將香港發展成為中外文化藝術交流中心。他又指會探討發展藝術科技，增加藝術表達的方式，舉例「將同樣一個項目放在網上，從而令接觸面更廣」。

近年香港很常提及「產業化」，文化藝術亦是「產業化」的一個目標。楊潤雄表示，看待一個產業要「睇闊少少」，而不是只看一項表演的賺蝕，重點是看行業在不同範疇有更多機會。他舉例，外國經驗可看到不同藝術之間可以有更多碰撞，「一套話劇可唔可以拍一套戲呢？一個漫畫係咪可以變成一本小說、拍成電影，最後可以變成話劇？」他指不要規限於單一一次表演，而是尋求擴闊機會，「我哋將創意產業和文化擺埋一齊，傳統好像分開咗嘅，有無辦法跨界別合作，或將佢嘅idea搬過去，大家傾到合作發展出去呢？」

信香港「底子」仍在 產業化與世界競爭

而香港文化產業，少不了會提起港產片、香港流行曲的輝煌時代，雖然其他地方近年快速發展，香港相對靜了下來，但楊潤雄相信香港「底子」仍在，如何推動香港特色會是關鍵，「呢個係同全世界競爭，美國大片投入和香港城市拍嘅片係咪有一啲分別呢？但過去我哋亦搶到一定市場。」本港電影近年與內地合作，有很多合拍片，「內地出資金、香港出劇本」，楊潤雄說這方面亦是未來產業化的發展方向。

要有產業就要有人才，楊潤雄透露，人才培訓是《施政報告》其中一個重點，「文化、藝術、體育都離唔開『人』」，透過和其他團體協作，例如演藝學院、西九和藝術中心進行推廣。楊潤雄說，要普及推廣藝術文化，就要透過學校讓更多人接觸，從而發掘他們的興趣，繼而讓他們有志投身文化藝術訓練，甚至加入產業。此外，愈多人接觸，觀眾群就會愈大，讓更多人欣賞文化藝術。

資源分配可改善 構思資助沒有經驗的工作者

資源分配方面，楊潤雄說會考慮所有改善的方法，但如何分配要仔細考慮，「個餅係咁大，有人多就有人少」，改變規則「要達到咩效果，我哋要諗清楚」，以免順得哥情失嫂意，作出改變前要與業界「傾得仔細啲」，包括對整體業界的影響。

談及中小型和獨立的藝術工作者如何資助，楊潤雄指，藝術發展局有不同的資助計劃幫助中小團體，或協助新的計劃申請資金，最近亦有構思新的資助方法，例如資助沒有經驗的藝術工作者，以鼓勵文化藝術中有更多新嘗試，讓青年人有更多出路。

特首李家超政正籌備《施政報告》，楊潤雄亦與業界討論，期望能推動香港成為中外文化藝術交流中心，詳細政策就有待《施政報告》再交代。