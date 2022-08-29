訪問｜楊潤雄：研炒飛行為刑事化　MIRROR演唱會意外循三方面調查

MIRROR演唱會發生嚴重意外，康文署、勞工處和警方正在調查。文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受訪問時，正循三方面調查今次意外，包括是否涉及人為疏忽，待勞工處及警方詳細調查，才能判斷責任誰屬。

至於「炒黃牛」問題，楊潤雄指，MIRROR演唱會首次在紅館試行實名制，初步證明可運作，未來會與業界繼續商討，又指修例把「炒飛」行為刑事化，是其中一個可考慮的方向。



楊潤雄：調查完成始能判斷責任

MIRROR演唱會意外仍在調查之中，上周對外公開的內容都是技術上情況，例如鋼索拉力、設備出現問題，但究竟是甚麼原因導致這些問題仍未有定案，因當中牽涉更深入的調查。

楊潤雄說，7月28日發生意外，局方見到事件嚴重性，亦引起廣大市民關注，政府十分重視。局方首先要求即時停止表演，而主辦單位亦取消之後的場次。其後政府從3方面進行調查，包括康文署作為場主，要了解事件為何發生、甚麼程序出錯，以防止將來康文署各個場地再發生意外。其次，因演出場地是工作地點，有人在工作地點受傷，勞工處要了解責任如何。

第三是警方亦要調查當中有否涉及刑事成份，包括是否有人為疏忽。楊潤雄指，要等待勞工處及警方根據法例完全調查事件的細節，才能判斷涉事各方的責任。

增加保障安全措施勢在必行 但不能妨礙業界運作

事件發生後，有聲音要求增加租場條件，以確保使用者不會發生意外。楊潤雄表示，出租場地如何保障安全是未來的工作方向，會與業界討論最好的處理方法，否則加入太多限制可能會妨礙行業實際運作。

康文署已表示，希望未來1個月可以提交報告，楊潤雄說其中一項重點，是康文署租場出去時，加上哪些條件以降低意外可能性。由於康文署有不同的場地布置，大會堂等場地有固定設施，而伊館、紅館則可以自由搭建舞台，各場地的管理辦法需要和業界再商討。

演唱會實名制初步成功 打擊黃牛與業界再討論

MIRROR演唱會有悲亦有喜，悲的當然是一場意外，喜的是樂迷望穿秋水的演唱會實名制試行成功。楊潤雄說，MIRROR演唱會初試實名制，初期佔所有門票三成，四場演唱會證明運作得到，會繼續和業界討論如何繼續實行。業界反映有很多運作上的情況，例如要預留門票給贊助商，楊潤雄坦言，在局方角度當然希望香港市民可以公平地得到門票，但同時要考慮行業背後的商業運作。

楊潤雄在訪問中多次表示，「局方同業界都唔想出現『黃牛飛』現象」，但如何才能停止這情況還要進一步討論，而實名制可以是其中一個方法。

刑事化可考慮 內部認購實名制要考慮贊助商運作

近月坊間提出過很多杜絕「炒黃牛」的建議，有指現時紅館和伊館等政府場地舉辦活動，不用在《公眾場所娛樂條例》下申請，令「黃牛飛」沒有刑事責任。楊潤雄表示，修訂條例是其中一個可以考慮的方向，但其他場地亦有「炒飛」情況，需要思考如何盡量減少整體「炒飛」行為，強調不排除任何可能性。

有建議內部認購的門票都實名制，楊潤雄說要和業界再討論，因要考慮贊助商如何分配手上的門票。

炒場情況有改善 增規限或彈性要免擾民

實名制打擊「炒飛」第一步可算是成功，康文署轄下場地「炒場」亦受到關注。楊潤雄說，一直有採用的新的制度和措施，整體「炒場」情況有改善，但暫時未能完全杜絕，未來會繼續做工夫，「每一個場、每一節，政府係有好多資助畀普通市民用，點解中間要畀人利用嚟搵錢呢？呢樣絕對唔啱，亦唔係政府希望見到嘅嘢。」楊潤雄說，現時要求取用場地時，預約場地人士要在場，但有些情況為市民帶來不便。

他指，如不希望出現「炒場」而加入大量限制，就要有大量行政措施，亦要照顧市民感受會否覺得很難訂場，如要為臨時情況提供彈性亦要做好平衡，「你話Book場要留喺度會巡查，炒場嘅人真係留係度，係增加佢嘅成本，但佢仲係有賺，而做法會影響到市民。所以每做多一樣嘢都有成本，對佢（炒場者）和普通市民都有成本。」

他提到，每一個缺席個案都要審視情況再彈性處理，成本會好大，「你又要擺張Form，我哋同事又要檢查，又可能要去核實原因」，而彈性會否成為漏洞，都要整體來考慮，詳細措施還要等待康文署研究。