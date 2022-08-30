政壇諸事町｜李家超兩社交媒體粉絲數差距大　微博留言促加緊防疫

行政長官李家超上任兩個月，接連開通社交媒體Facebook及微博帳號，然而兩個帳號的粉絲人數相差甚遠，李家超微博上的粉絲人數多達148.7萬，而Facebook則有3.1萬追隨者。



觀及李家超微博昨日（30日）最新帖文，內容是歡迎新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰繼2019年5月後再次到訪香港，並出席31日舉行的第七屆「一帶一路高峰論壇」，但底下的留言大多都是「牛頭不對馬嘴」，促請李家超收緊防控措施。



行政長官李家超。(資料圖片/夏家朗攝)

關注學校面授課安排

不少網民留言期望學生可以回復網課：「可不可以讓研究生雙軌啊」、「能不能請您關註一下高校學生的訴求，現在每天新增的病例愈來愈多，預計還會破萬，但高校卻還依然要求面授，能不能請香港政府關註一下學生的身體健康問題」、「學校堅持面授，把我們弄過去又不能保障我們安全，理工昨天105例的確證，真的不知道要怎麼面授」。

當中獲讚最多的留言則是建議李家超不要通過放任自然感染病毒提高免疫力；不再放寬縮短高風險地區旅客入境檢疫限制；不讓確診者居家隔離，利用現有方艙醫院作隔離用地，以加大核酸檢測量；收緊防控措施並加強執法，以市民生命健康為優先考慮。