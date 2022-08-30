李家超住所帝庭園、大埔16屋苑等污水呈陽性　21萬人要快測

政府公布在三區域採集的污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當中包括特首李家超住所何文田京士柏帝庭園，以及附近的君頤峰，花墟道附近一帶住宅都上榜；另涉及大埔大元邨、八號花園至汀雅苑共16個屋苑，以及觀塘區九龍灣彩德邨、德福花園、得寶花園及淘大花園。



▼部份污水呈陽性大廈▼



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政府指環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。今日共有三個區域污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關大廈的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的區域為：

．觀塘區 — 彩德邨、德福花園、得寶花園及淘大花園

．大埔區 — 大元邨、安樂樓、省躬大廈、富萊花園、榮明花園、榮暉花園、榮麗苑、粵發大廈、美利大廈、美新大廈、順景樓、八號花園、汀雅苑、海寶花園、翠屏花園及昌運中心

．油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園及花墟道附近一帶住宅

花墟道附近一帶住宅因污水呈陽性，居民要快測。（政府新聞處圖片）

當局表示，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月21日起強制檢測公告▼



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彩雲邨豐澤樓圍封檢測

另外，黃大仙彩雲（二）邨豐澤樓自今日下午5時起圍封展開圍封檢測，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（31日）上午約9時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。當局稱審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定作出限制與檢測宣告。