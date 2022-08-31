「一帶一路論壇」會展舉行　星洲副總理關注台海不穩：應各讓一步

「一帶一路高峰論壇」今日（31日）開幕，特首李家超早上致開幕辭，而國務院副總理韓正則會透過視像發表主旨演講，國家商務部長王文濤亦會發表特別致辭。論壇有多個環節，包括政策業話環節、主論壇及專題分組論壇，圍繞推動多邊合作、發展「一帶一路」與粵港澳大灣區、綠色金融等領域。

韓正表示，香港具有背靠祖國，連通國際的顯著優勢，希望香港做強專業服務，打造一帶一路綜合服務平台，專業服務方面優勢明顯。他指，中央支持香港維持普通法制度，加強在金融、資訊等方面的專業服務，鞏固在國際分工中的競爭力。



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星洲籲台海雙方各讓一步：遠離危險未來

【10:30】新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰在論壇上表示，亞洲地區需要透過創新和協作，來推動經濟增長，在加強合作方面，需要設計得能讓銀行參與和融資，新加坡能提供銀行及仲裁調解等專業服務。

他亦關注基建的可持續性，一帶一路建設堅持要有綠色發展，新加坡與中國會持續合作，推動可持續性發展。他提到區域聯繫的重要性，新加坡大力支持香港加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。

王瑞杰指，建立合作關係需要穩定性，亞洲區域過去多年享受着穩定，不過最近台灣海峽、中國海的情況變得緊張，強調沒有人想要戰爭，但在缺乏互信下，若出現錯誤計算，便可能粉碎和平。他稱要遠離這危險的未來，各方也要退後一步，亞洲國家須維護區域穩定性，以維持繁榮和發展機遇。

【10:20】李家超會後見記者表示，明日（1日）會與廣東省、廣州市及深圳市的領導舉行線上會議，將會就粵港、穗港、深港合作，以及香港與內地人民經口岸交流的共同議題作出討論，亦會在線上參加香港科技大學（深圳）在廣州的開學儀式及南沙民心港人學校的揭幕儀式。他指，這次安排是因應疫情的變化。

【09:35】國家發改委副主任林念修指，香港現正走向新階段，發改委將進一步暢通融資渠道，推動本港深度參與區域經濟合作，加強鞏固本港提升國際金融、國際貿易、及國際航運中心地位。此外，國家亦支持香港建立離岸人民幣生態系統，推進人民幣國際化，例如擴大跨境貿易人民幣結算規模，為國企和金融機構提供高效便捷的匯兌結算等服務，同時亦推進科技創新，加快建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心。

【09:15】韓正表示，香港是共建一帶一路的積極參與者、貢獻者和受益者，在助力「一帶一路」上發揮了重要作用，工作值得肯定。他引述國家主席習近平在七一上發表重要講話，提及香港由亂及治、由治及興，將長期堅持「一國兩制」方針，全力支持香港參與一帶一路建設。

他稱，香港具有背靠祖國，聯通世界的優勢，中央支持香港維持國際金融，航運及貿易中心地位，做強專業服務，打造「一帶一路」綜合服務平台，並支持香港保持普通法制度，發展高價值服務業，為一帶一路提供法律、金融等專業服務，鞏固在國際分工中的競爭力。

韓正提到，希望香港深化與內地合作，支持香港繼續深入對接，共建「一帶一路」倡議。他指，「一帶一路」倡議9年來的成功實踐，充分證明這是一條合作共贏、共同發展之路，中國將以高標准、可持續、惠民生為目標，鞏固互聯互通合作基礎，堅定不移推進一帶一路高質量發展。

國務院副總理韓正。

【09:00】特首李家超致開幕辭時表示，感謝中央對香港一直以來的支持，如同國家主席習近平於七一發表講話時所指，香港與國際接軌，支持本港繼續與各國緊密合作，讓我們可以繼續說好香港故事。李家超表示，今年「一帶一路高峰論壇」適逢是香港回歸第25周年，相信是次活動除了可吸引更多人留意香港外，更認為這是香港由亂到治的見證，指香港有看見未來的潛力。

李家超表示：「中國於過去30年發展迅速，市場和經濟發展得以擴張，國際經濟已轉移去亞洲」，強調一帶一路有助加強國家之間的合作交流，如文化、經貿和教育等方面。李家超強調，香港在一國兩制下，是作為中國對外推廣的重要出口，指香港需保留自己的長處同獨特優勢，同時加強在大灣區發展的角色。他又指，保護主義的抬頭，提醒大家區域合作的重要。