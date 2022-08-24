01消息｜重量級京官下周出席「一帶一路」論壇　學者拆解兩意義

特區政府及貿發局本月底舉辦「一帶一路高峰論壇」，建制消息透露，將有重量級京官透過視像發言，料進一步闡述國家主席習近平「七一」講話精神，香港發展方向將更為具體、清晰。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港作為國際金融、貿易中心，在「一帶一路」具戰略位置，中央希望香港更好地融入國家發展大局，特別是國際形勢複雜下，香港更要做好自身角色。



張德江曾出席「一帶一路」論壇

「一帶一路高峰論壇」是推動「一帶一路」合作的國際商貿平台，集合「一帶一路」沿綫國家及地區官員、商界人士，共商「一帶一路」商機。論壇於2016年首次舉行，時任全國人大常委會委員長、中央港澳工作小組組長張德江親自來港出席，並發表主題演講，提到香港具開放合作、專業服務等優勢、參與「一帶一路」大有可為。當時正值立法會選舉前夕，本港政壇突吹起「和風」，張德江出席歡迎晚宴前，破天荒與4名泛民在內的立法會議員會面。

根據貿發局網頁，今年「一帶一路」論壇於8月31日至9月1日舉行，線上線下同步，其中在開幕環節，由特首李家超致開幕辭，世界貿易組織副總幹事張向晨發表主題演講，其後舉行主論壇、專題分組論壇等環節，名單上暫未見有北京高官。

2016年，時任全國人大委員長張德江來港，出席「一帶一路高峰論壇」。（資料圖片）

出席官員層次極高

建制消息指，今次會議將有一名北京重量級官員出席，層次相當高，但由於疫情關係，會透過視像發表講話。消息形容，今次會議將是「與眾不同」，在國家主席習近平上月來港發表重要講話後，料中央官員今次說法會更具體、更清晰。

回歸後，歷任中央港澳工作協調小組組長均曾訪港，包括曾慶紅、習近平及張德江，2018年國務院副總理韓正接掌港澳事務，小組在修例風波後更升格為「中央港澳工作領導小組」，但4年多以來韓正未曾訪港，適逢二十大在即，政圈關注今次會否有政治局常委出席論壇。

有商界中人表示，今次主講嘉賓份量屬重量級，顯示中央重視香港的經濟角色，但官員日程可能會有變化，有待大會最後公布。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆住：香港須加大力度對接國家戰略

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，習近平在「七一」講話中鼓勵香港增強發展動能，抓住國家發展機遇，主動對接大灣區、「一帶一路」等國家戰略，相信官員會談及香港要加大力度，更好融入國家發展大局。



另一方面，劉兆佳指當年中國倡議「一帶一路」，是為了回應美國「重返亞洲」、企圖在經濟上壓制中國的策略，現時國際形勢更加複雜，香港須利用好自身優勢如金融、經貿，為國家服務和貢獻。