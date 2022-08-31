韓正：中央長期堅持一國兩制　香港應保持開放、融入國家聯通國際

「一帶一路高峰論壇」今日（31日）在灣仔會展開幕，國務院副總理韓正透過視像發表演講，表示香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」新階段，「中央將長期堅持『一國兩制』方針，完全支持香港長期保持獨特地位和優勢。」，並支持香港保持普通法制度，加強與內地省市合作、與更多國家開展更緊密交流合作。

韓正強調，中央支持香港鞏固國際金融、航運及貿易中心地位，維護自由開放的營商環境，擴大經貿合作網絡，拓展暢通便捷的國際聯繫。他期望香港可透過多種形式增加和參與國家的人文交流，擴大教育科技合作，吸引更多學生及學者赴港留學研學，發揮對外文化交流窗口作用，促進文化相融、民心相通。



韓正表示，中國一直推動「一帶一路」發展，目前已有超過180多個合作國家和組織，實現互利共贏，認為香港作為推動「一帶一路」發展重要的參與者和貢獻者，積極與共建國家商簽合作協議，開展貿易投資合作、服務標準聯通、國際金融合作和人文交流，在參與和助力「一帶一路」建設上發揮了重要作用，同時拓展了香港的發展空間，希望香港抓住「陸海新通道」建設的重要機遇，加強與內地省市合作。

韓正期望香港可繼續發展高增值航運服務業，完善金融服務與合作，為「一帶一路」建設提供法律、航運、金融、諮詢等專業服務，鞏固和提高香港在國際分工中的競爭力。