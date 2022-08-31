新思維與湯家驊分手？黃俊瑯批撐高球場　促辭行會｜政壇諸事町

去年立法會選舉期間，標榜屬非建制派的新思維，與主張「第三路線」的民主思路合作，後者召集人湯家驊形容雙方「拍緊拖」。不過，擁有香港哥爾夫球會會籍的行會成員湯家驊，近日公開質疑收回粉嶺高球場建屋的計劃，更指這與「吸引人才」目標相悖，引起反響。

新思維副主席黃俊瑯今日（31日）在社交網站上載選舉期間湯家驊為他站台的黑白照片，寓意「此情不再」，公開建議新思維與湯家驊「分手」。



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質疑言論影響管治威信

黃俊瑯在帖文表示：「雖然同湯先生大家拍過拖（同個黨），但我已經向新思維表達強烈建議，單方面提出因為高爾夫球場呢件事分手（同個黨）。」他提出三大質疑，包括湯家驊身為行會成員、兼有高球會籍的社會人士，突然公開反對發展高球場，有否避嫌，以示公平公正；湯家驊是次表態有否影響政府管治威信，還是因為既得利益而公開反對；如果有影響管治威信，是否需要問責辭去行會成員職務，他個人認為對方應辭職。

黃俊瑯回覆《香港01》查詢指，局部收回高球場發展是經廣泛諮詢後的決定，具迫切需要，也是大是大非所在，希望行政會議成員公開發言前，充分考慮言行對政府政策和社會的影響。

去年立法會選舉，民主思路與新思維聯手拉票，湯家驊（左）形容兩個組織「拍緊拖」。（資料圖片）

湯家驊：無理由不准行會成員發表意見

湯家驊回覆《香港01》表示，該篇文章的原意經過傳媒報道後，部份內容被以偏概全地放大，但文章原意是討論外才難求的問題，不是像部份人所想一樣，希望對方仔細看清楚他的原文。他認為，自己談論高球場議題沒有避嫌或利益衝突等問題，因行會作決定時，他作為高球會會員需要避席，不會參與正式討論，但在社會上仍然可以以個人身份表達意見：「作為行政會議成員，對公共政策是更加應該參與討論，沒有理由不准我們發聲的吧？」

被問到民主思路與新思維是否還在「拍拖」，湯家驊笑指：「高攀唔起！」指民主思路一向與任何團體都有合作空間，視乎議題，而與新思維在去年立法會選舉過後也沒見過面。