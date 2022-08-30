粉嶺高球場︱晤黃偉綸、何永賢　吳秋北料如期推展：政府態度明確

粉嶺高球場建屋因環評審議爭論再起，工聯會今日（30日）約見財政司副司長黃偉綸及房屋局局長何永賢，就《施政報告》發表意見。工聯會立法會議員吳秋北指，工聯會反映了房屋供應問題，希望增建房屋達到「提速丶提量」，當中提及粉嶺高球場去留時，政府態度明確，相信會如期落實建屋計劃。



政府將收到粉嶺高球場32公頃土地，其中9公頃用作興建公營房屋。（資料圖片／盧翊銘攝）

吳秋北指，工聯會反映現時公屋申請人數眾多，輪候時間長、住屋環境狹窄，希望政府聽取民意，增建房屋能達到「提速丶提量」，改善住屋問題。會上提及粉嶺高球場去留，吳秋北指政府態度明確，討論後認為政府會如期落實高球場建屋計劃。

他又提出，現時政府手上並無任何土地儲備，導致需求緊張：「往往喺缺屋缺地嘅時候先至嚟搵地。」他指這樣不利整體房屋供應穩定，應該要有穩定的土地儲備和建屋時間表，以至土地儲備規劃，建屋需求和壓力才有望減少。

該黨議員黃國提出，加快興建房屋也要注意職業安全，指有建築工友為趕工罔顧安全問題：「見過有人3號波都要開工。」他指應該加強人才培訓丶吸納新力軍丶確保合理工期，避免因趕工而罔顧職業安全。