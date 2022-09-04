民建聯東盟外訪團分別抵埗　劉國勳擬向新加坡商界「搲生意」

民建聯今日（4日）兵分三路出訪東盟國家，分別前往印尼、馬來西亞及新加坡、越南及泰國。由黨主席李慧琼率領的一團，今日下午已抵達印尼首都雅加達，她指當地受到海平面上升影響或須遷都，警醒大家要加快應對碳排放問題。此外，印尼是穆斯林人口最多的國家，在飲食和社交上有明顯不同的習慣，是個非常難得的體驗機會。

其中多位團員都是自疫情以來首度乘飛機出國，表現相當興奮。其中立法會議員劉國勳更揚言，要向星、馬商界推銷香港的北部都會區，吸引他們投資。



李世榮：啲銀紙好多個零

李慧琼在社交網指出，是日雅加達天氣不錯，一位過去多年在駐港領事館工作的印尼朋友在機場迎接他們，感到非常感動。而是次印尼外訪團有賴特區政府經貿處的安排和協調，「特別感謝彭韶麟副處長於百忙中在機場接待我們。」她提到，雅加達相當繁華和生機勃勃，不少男女都穿著民族服巴迪，人煙稠密。「據說雅加達受到海平面上升影響，面對積水問題開啟了遷都計劃，切實地警醒我們世界氣候危機的挑戰，我們確實也要加快應對碳排放問題，為長遠發展訂下可執行、可量化的本地策略。」

李慧琼又指，近年國家和印尼的關係緊密，7月份印尼總統佐科維多多訪華晤國家主席習近平，加快制定雙邊新五年計劃，深化共建「一帶一路」和「全球海洋支點」合作，建造雅萬高鐵高質量旗艦項目，打造「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等新旗艦項目。「在推動『一帶一路』倡議同東盟印太展望開展互利合作，助力落實東盟印太展望。確立共建中印尼命運共同體，確立全面戰略夥伴關係，為促進地區和平和全球發展作出更大貢獻。」她預告，稍後或有機會參觀中印尼標誌性旗艦項目，屆時希望能多分享給大家。

同團另一位成員、立法會議員李世榮則指，一落機就順便參觀雅加達機場，又發現當地的士都是採用中國比亞迪電動車，特別有親切感。他又笑指：「最緊要係，落機花咗50萬元（按：約264港元）繳交入境稅，啲銀紙好多個零呀。」同團的立法會議員尚有葛珮帆、黃英豪、梁熙、顏汶羽。

劉國勳為北都尋生意 陳恒鑌：越南與香港交往遠不止美食

另一邊廂，由民建聯副主席陳勇率領的一團（訪星、馬），亦於下午抵達馬來西亞首都吉隆坡。隨團的立法會議員劉國勳指出，他們會拜訪當地商會、專業團體、青年組織和投資者。他指：「馬來西亞天然及旅遊資源豐富、新加坡的城市規劃甚有系統，國勳向當地取經交流之餘，亦會向當地商會介紹香港北部都會區的發展，邀請大家到北部都會投資及建設。」同團的立法會議員尚有陳學鋒、林琳，而前民政事務局局長徐英偉亦在此團中。

至於由另一副主席陳克勤率領、到訪越南及泰國的一團，同樣於下午抵達越南。該團成員陳恒鑌指出，大家對越南的第一印象可能是多種越南特色美食，但香港與越南的經貿交流並不是只有食品：「越南是東盟國家中，人口最年輕、增長最快的經濟體之一。過去30年，當地政府持續推行市場改革，經濟錄得顯著增長，許多國際企業現時都視越南為投資、重整全球生產鏈和供應鏈的選址之一。近年疫情爆發，對不少經濟體帶來負面影響，但外商在越南的直接投資仍穩步增長。在2021年，新登記的外商直接投資項目有1,738個，資本總額達152億美元，按年增長4.1%，而本港目前是越南的第五大投資來源地。」

陳恒鑌指，香港與越南擁有深厚的情誼，香港是中國重要的門戶，擁有強大的專業力量，從金融服務、跨境物流到設計行業，都有能力協助越南企業開拓內地以至整個亞洲的市場，並能協助他們把握「一帶一路」和粵港澳大灣區發展優勢，帶動整個區域共同發展。「我相信，隨着港越經貿活動深化，兩地在文化、藝術、旅遊等方面，將可拓展更大的合作空間，從而發展更緊密的互利關係。我們會爭取今次寶貴的出訪機會，向越南說好香港故事，講好我們的優勢。」

同團的立法會議員尚有郭玲麗、周浩鼎、何俊賢。