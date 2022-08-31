民建聯9月訪東盟「唱好香港」　陳克勤帶隊赴泰國：不擔心安全

民建聯9月出訪東盟，今日（8月31日）舉行記者會介紹行程，團員將兵分三路訪問新加坡、泰國、印尼等地，拜訪當地商會、專業團體、青年組織和當地的投資者。

近期東南亞詐騙案猖獗，民建聯副主席陳克勤指，泰國「賣豬仔」詐騙案屬個別事件，不擔心安全問題，倘在當地遇到相關機構，會反映關注。



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李慧琼：說好香港故事 解釋對港誤解

民建聯9月4日分三團到訪東盟，其中民建聯主席李慧琼率領葛珮帆、梁熙、黃英豪、顏汶羽等人，到訪印尼，期間會拜訪印尼最大商會「印尼工商會」，亦會與當乎港商及華商會面。副主席陳克勤帶隊出訪越南及泰國，團友包括陳恒鑌、周浩鼎等；另一團由陳勇帶領陳學鋒、劉國勳、前民政局長徐英偉等人，到訪馬來西亞及新加坡。

李慧琼表示，近年香港社會事件等因素令海外對香港存有誤解，須加強對外宣傳香港發展和成績，實行對外「說好香港故事」。她指，大灣區是國家重要發展策略，希望透過是次外訪宣傳，「東盟同國家關係密切，相信他們會考慮用好香港平台進入大灣區。」

民建聯副主席周浩鼎則指，香港法律仲裁被評為世界最受歡迎頭五位，到訪越南及泰國時將推廣香港專業法律服務，為港帶來商機。

陳克勤：「賣豬仔」是個別事件，不擔心安全問題

陳克勤指，泰國「賣豬仔」騙案屬個別事件，民建聯至今收到3名港人求助，兩人已回港，一人已交政府相關部門跟進，「基本上我哋收到嘅個案已經處理咗」，但如果在當地遇到相關機構，會反映事件。