何栢良：愈早放寬至「0+7」愈好　倡派額外消費券吸引長者打3針

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）表示，現時輸入個案佔確診個案比例小， 認為愈早放寬檢疫限制至「0+7」愈好。他又提出，為鼓勵更多長者接種疫苗，政府應多加宣傳疫苗的好處，增加誘因，例如向打齊3針的長者提供額外消費券。



何：冬天才放寬輸入新變種病毒風險較大

政府早前宣布放寬海外抵港人士入境檢疫隔離至「3+4」，即3天酒店隔離及4天家居隔離，何栢良在電台節目表示，由於輸入個案佔少數，放寬檢疫後對本地疫情影響不大，「如果香港在夏天之後放寬，同年初（疫情）大爆發嘅間距比較短，天然感染同接種苗疫嘅人多啲，所以社區抗重症嘅天然屏障高啲！」因此，他認為愈早放寬至「0+7」愈好，否則延遲至冬天才放寬，輸入新變種病毒的風險將會較大。

有調查顯示，部分長者快測確診後，擔心須離家隔離、影響日常生活而未有通報政府。何栢良說，明白長者和其家人擔心隔離設施內未能獲妥善照顧，但他強調隔離政策仍有彈性處理方案，呼籲快測確診長者主動通報政府，指單靠坊間成藥，未必能有效減少重症情況。

他亦建議政府加強針對長者防疫知識的宣傳，鼓勵他們接種疫苗，如微電影、向願意接種疫苗的長者提供額外消費券等等，但他亦直言：「應該取消未打齊3針嘅寬限，應該係即刻做！」

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

盧寵茂批外媒報道 何栢良：專家意見不一常見

早前《彭博》報導，政府內部因檢疫措施意見不一，醫務衞生局局長盧寵茂昨日（4日）在網誌質疑報道另有目的，有意誤導市民，澄清團隊對整體抗疫政策目標一致。何栢良認為，專家意見各有不一乃常見之事，他認為疫情爆發至今已逾兩年，只要專家根據科學數據或業界可靠報告，提出不同意見則可視為「有份量」。