疫苗通行證︱5歲冇電話手機點算？　梁熙倡設親子針卡一併出示

政府計劃調低疫苗通行證適用年齡，由現時12歲以上降至5歲。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示「有啲人士無電話，所以用手機都可以」，引起熱烈討論，其後主動澄清講錯：「可以用疫苗紙本，我講錯咗做手機。」



無論是電話、手機還是紙本，對家長和兒童來說都頗為不便。民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙建議，在「安心出行」應用程式新增「親子針卡」功能，容許家長或照顧者將已接種疫苗兒童的針卡加入自己的手機之中，方便進入指定處所時一併出示。



梁熙指，部份家長對是否讓子女接種疫苗仍有疑慮，促請政府透過公私營合作模式，轉介兒童及家長，接受接種前的健康評估，同時安排醫療諮詢服務，令有疑慮的家長更安心。他亦促請政府進一步解說，援引數據，解釋未接種疫苗兒童確診後的重症率及死亡率，以及引發嘶哮症等重症的嚴重性，讓家長更有警惕。

梁熙說，現時3至11歲幼童第三針疫苗的接種率只有12.4%，而近日確診數字上升，兒科病房爆滿，兒童重症個案不斷，可見兒童是目前疫情下風險高，政府多管齊下防疫之餘，亦要多從家長角度出發，才能有效提高兒童疫苗接種率。