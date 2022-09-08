施政報告︱經民聯倡入境免檢：核酸都唔再驗　須明白短期難通內地

經民聯一眾立法會議員今日（9月8日）下午到政府總部，與特首李家超會面，提交《施政報告》意見。該黨重點指出，政府須盡快制訂通關路線圖，把海外抵港人士入境政策調整為「0+7」，甚至長遠完全免除核酸檢疫；並落實發展郊野公園邊陲。



倡發展郊野邊陲、濕地緩衝區

經民聯建議書以「迎新格局，共謀發展，同開新篇」為主題，共有4大主軸和12大範疇、共108項建議。該黨建議，將佔郊野公園總面積1%、約443公頃的邊陲地帶劃成住宅用地，作為公營房屋用途；並檢視綠化帶的發展潛力，進一步發展濕地緩衝區，全面增加北部都會區土地供應，將地積比放寬至平均2至3倍。

經民聯副主席林健鋒指，香港總商會調查顯示，38%受訪公司有計劃或已有行動將公司或部份工作遷離香港，有些一去不復返；當中有73%受訪者表示，若香港放寬旅遊及檢疫要求，會考慮搬回或留在香港。他指這些公司離開同時也會帶走人才，造成惡性循環。

林健鋒：0+7都不夠吸引 長遠應完全免檢疫

該黨要求入境限制由「3+4」調整為「0+7」，林健鋒更坦言「『0+7』都唔夠人哋搶」，因此要求政府免除抵港人士檢疫期要求，同時毋須再進行核酸檢測，希望及早制訂放寬入境政策路線圖，對外展示「香港歡迎你」的訊息。

林健鋒指，明白與內地通關「一時三刻未必做到」，所以香港可繼續發揮「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，需要推出措施「搶企業，搶人才，搶投資」，例如稅務優惠、新種類的工作簽證等，否則會有災難性的後果。