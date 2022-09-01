傳11月取消檢疫酒店政策　特首辦：不躺平、繼續精準管控

有傳媒報道，特首李家超傾向支持11月前取消酒店隔離政策，而醫務衞生局局長盧寵茂則希望在本地新冠確診個案急升之下，收緊防疫限制。



行政長官辦公室發言人重申，政府維持五點整體防疫政策。



《彭博》引述消息報道，特區行政長官李家超傾向支持於在11月的活動之前取消酒店隔離的做法，以顯示香港已經恢復正常運行。

特首辦發言人回覆查詢時，強調政府體防疫政策維持以下五點：

（一）不躺平，持續控制確診數字，更好管理風險和提升應變能力，防止醫療系統超出負荷能力。

（二）減重症和減死亡。

（三）保護高風險人士，包括「一老一幼」和長期症患者。

（四）以科學精準的方法識別不同風險級別人士以減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數。

（五）平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力。

行政長官辦公室發言人指現時疫情嚴峻，現時公營醫療系統非緊急服務已削減了三成。（資料圖片）

疫情升溫危及老幼生命 非緊急服務已削減三成

發言人強調，政府會繼續根據疫情發展和上述政策，防控疫情，又指現時疫情嚴峻，每日確診人數高達8,000至1萬宗，持續上升，不但對「一老一幼」等高風險群組的生命構成威脅，亦嚴重影響公營醫療系統的運作，現時非緊急服務已因疫情削減了三成，受影響的情況嚴峻。政府將繼續採取精準措施管控疫情。

發言人呼籲香港社會共同努力，鼓勵長者早日接種疫苗，家長亦應盡快安排子女接種疫苗，確保他們得到應有保護。