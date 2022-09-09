新議會首人被逐　田北辰插嘴問盧寵茂　張宇人斥慣犯：熄咪請佢走

立法會在完善選舉制度後，罕有出現議員被逐離場。實政圓桌立法會議員田北辰今日（9日）在立法會衞生事務委員會上，遭主席張宇人下令逐出會議室，但田北辰未有動身離開、反而繼續隔空反駁，最後張宇人宣布休會5分鐘，復會後田北辰已離開會議室，不在座位上。

爭拗始於田北辰質問醫務衞生局局長盧寵茂會否放寬入境政策至「0+7」，盧寵茂表示當局已優化安排，未來會繼續監察數據。田北辰不滿答案插口追問，被張宇人狠批無禮貌：「你多年嚟，官員答問題嘅時間，你永遠插個嘴喺度」。兩人其後直接駁火，張宇人多次下令「熄田北辰個咪」，無阻田隔空反駁，張最終將他逐離場。



張狠批田北辰無禮貌：時時都插口

會議上，田北辰一開口追問盧寵茂，便馬上被張宇人打斷：「你等局長答晒先啦，好冇？你同我講野，唔好直接同局長講野，你等佢答埋先。」田北辰不忿道：「主席你唔使咁樣樣。」

張宇人立即反擊批評田北辰無禮貌：「田北辰議員，我已經同你做同事做咗好耐，你係時時都插口，喺局長、喺任何官員答嘅時間，我希望你有啲禮貌，等人哋答完先，你唔好插落去。」田北辰不甘示弱說：「主席，你插口，我就唔覺得你好有禮貌。」

田：你燒晒我時間 畀返一分鐘我

田北辰要求張宇人補回一分鐘發言時間：「你燒晒我時間啊嘛主席！」但張宇人堅拒：「我唔會俾任何時間你！」隨即下令熄咪，並警告他若繼續發言會請他離場。田北辰繼續在位上抗議，張宇人隨即叫秘書處請他離場，但田北辰拒絕離開，張宇人則說：「唔緊要啊，你係咪想我請你出去? 我唔介意㗎。」

張宇人又批評：「你從來都係，多年嚟，官員答問題嘅時間，你永遠插個嘴喺度，其實你問問題，官員答問題，唔係得你個人聽㗎，其實市民都聽緊，其他同事聽緊，我有責任俾官員去清晰清楚答你問題。」