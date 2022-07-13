張宇人批標準工時糖衣毒藥 遭陸頌雄狠轟最刻薄議員：沒有之一！
撰文：廖珮言
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立法會大會今日（13日）辯論「加快實踐『健康城市』目標」的議員議案，自由黨張宇人繼最低工資後，再就標準工時發表「離地」言論，惹來有「牙齒印」的工聯會陸頌雄不滿，在議會上演「階級矛盾」，陸直斥張是「本會最刻薄嘅議員，沒有之一！」
陸引述2016年世界衞生組織和國際勞工組織的研究，指全世界每年有74萬5千人因工時超過55小時而中風、患高血壓和心臟病死亡，故工時和健康有直接關係。他怒稱不明白張宇人為何認為兩者沒關係，更形容標準工時是「糖衣毒藥」：「或者佢嘅老闆朋友都係好悠遊嘅生活啦，係嘛？所以呢我一定要企出嚟，反駁一下。」
「階級矛盾」‧上集︱最低工資：張宇人斥有政客謀選票 陸頌雄反擊賴弱勢
陸頌雄回應時怒氣難平，指不能接受「張宇人之流」認為若立法維護勞工權益，「會令到我哋變咗好似斯里蘭卡咁樣」，更慨嘆「真係離曬譜啊，主席！好嬲啊！」
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