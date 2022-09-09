李家超感謝江蘇社團總會付出　勉勵作為中華兒女要敢於擔當

行政長官李家超今日（9日）出席由「香港江蘇社團總會」第四屆常務理事會就職典禮，他表示中華人民共和國至今成立第73周年，國家憑着自強不息的精神，已成為全球第二大經濟體。他勉勵眾人：「我們身為中華兒女，在感到自豪之餘，也應該敢於擔當，繼續為國家的發展貢獻力量。」



「香港江蘇社團總會」創會會長唐英年、「香港江蘇社團總會」常務副會長兼秘書長孫曦宣等人出席。



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唐英年致歡迎辭指：「今天不單是追月日、更是總會的就職典禮，簡直是『雙喜臨門』。」他表示，作為前三屆的總會會長，感謝大家一同經歷了總會從無到有、從有到不斷發展壯大的歷程。他期望，在新任會長姚茂龍的帶領下，全體會員可以繼續攜手同行，秉承愛國、愛港、愛鄉的宗旨。

李家超讚揚「香港江蘇社團總會」本着愛國、愛港、愛鄉的精神，團結居港鄉親，致力促進蘇港兩地的經貿和文化交流。他說，總會堅定不移地維護「一國兩制」，是建設香港的中堅力量。

另外，香港第五波疫情爆發，總會捐贈了總值超過450萬元的抗疫物資，幫助有需要人士，又積極動員義工，參與特區政府「防疫服務包」的包裝和派發工作，李家超就此表示誠摯的謝意。