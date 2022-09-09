李家超決定遷入禮賓府　耗280萬維修少林鄭7成　兩司長未入住官邸

特首李家超上任逾兩個月，暫未有遷入位於中環上亞厘畢道的禮賓府，但據特首辦最新回覆《香港01》，李家超會稍後遷入，具體時間待定。上任特首林鄭月娥搬離禮賓府後，當局在今年7月及8月進行維修工程，預算開支約280萬元，比林鄭月娥最初遷入時花近900萬修葺官邸、增添休憩空間，今次維修費用相對「慳家」。



李家超現居帝庭園 禮賓府暑假維修老化設施

禮賓府有167年歷史，屬法定古蹟，用作行政長官官邸，以及供舉行官方活動和接待官方訪客等用途。一直居於何文田帝庭園的李家超，去年升任政務司長時，亦無搬入位於山頂白加道的司長官邸，今年再上一層樓成為特區首長，候任辦今年6月亦只回覆稱「適時決定是否遷入禮賓府」。

不過，根據特首辦最新回覆，李家超會稍後遷入禮賓府，具體時間待定，目前只利用禮賓府進行接待或宴請等活動。特首辦指，為妥善保育古蹟，政府會按已定下所須程序，為該建築物及相關設施進行必須和適切的設施保養，包括進行定期維修及更換損耗等。在上任特首林鄭月娥任期屆滿遷出後，禮賓府在7月及8月間進行了必須的工程，主要是改善滲水及防漏、修補及更換損壞和老化的設施和屋宇設備等，預算開支約280萬元。

至於特首粉嶺別墅，特首辦指本年度沒有計劃進行裝修和翻新工程。

梁振英花近千五萬「最豪」

翻查資料，林鄭月娥2017年上任特首後，曾透露花了898萬元維修禮賓府，強調只是做了簡單維修保養，沒要求作內部改善，其中98萬元用作將一個網球場改裝成休憩空間，栽種花草。

前特首梁振英2012年入住禮賓府前，分別用了995萬及490萬，進行例行維修及改動間隔等的裝修工程，喜愛種植的梁振英，更特意開闢一片「園圃」栽種蔬菜生果。另一前特首曾蔭權，在2006年1月遷入禮賓府前，共花約1,450萬元進行維修，包括改善電力、電訊網絡等，並花費30萬元興建錦鯉魚池。

陳國基、林定國官邸正裝修

港府3名司長亦獲配官邸，但政務司長陳國基、律政司長林定國至今未遷入，其中政務司長辦公室回應指，司長官邸正進行裝修工程，包括處理平台漏水問題、更換已損耗的冷氣系統、修葺牆壁油漆等，因此陳國基現時「未能遷入官邸」，而相關裝修的實際開支待工程完成後確定。

至於位於山頂施勳道的律政司司長官邸，林定國亦未進駐，其辦公室稱官邸建築和設施經多年使用出現正常耗損，相關部門在檢查後建議為官邸正常耗損或老化的建築設施和屋宇設備進行必須的修葺，包括更換破舊設施（例如在1997年安裝的冷氣系統）和進行所需的裝修工程，現時林定國並無遷入官邸。

財政司長陳茂波2017年初入住南區壽山村道的官邸，其辦公室在截稿前未回覆近期有否進行修葺工程、費用等。