駐港機組免酒店檢疫　工會指航班難以大增：人手招聘反應冷淡

政府上周五（9日）公布調整機組人員的檢疫安排，在往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，可免除首三日酒店檢疫，只需在抵港後於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果後可離開機場，返回社區後只需定期接受檢測，同時需要繼續接受醫學監察，及記錄個人行蹤，直至抵港後的第三日。

香港民用航空事業職工總會主席李永富今早（12日）在港台節目上表示，新措施固然對航空業人手調配有幫助，但預期航班短期內難有顯著的增長，其中業內人才流失的問題嚴重，招聘的反應冷淡，即使航空公司有意增加航班亦沒有足夠人手。



李永富（左二）。（資料圖片）

同業憂前景不明朗 未必願回歸本行

李永富指出，可能政府本身已預期檢疫措施會逐漸放寬，新措施下機組人員無疑調配方面比之前靈活，不過始終現時仍是航空業的淡季，效果未必有那麼多體現出來，預計要到聖誕、新年期間的黃金時期，航班才可望有顯著的增長。

他又提到，航班重新增長的另一個難處在於人手招聘未必追得上，因為疫情下航空業受挫，很多同業都已轉行，「招聘個進度一般，都冇之前咁踴躍啦。都有做過大型招聘會，但反應都係一般，起碼我收返嚟個反應都係比較冷淡。」他相信行業前景不明朗是主因之一，加上檢疫措施才剛剛放寬，機組人員仍要在家中閉環，如果家中有老有嫩，也會有其他擔憂。

李永富希望，航空公司可在薪酬架構、改善員工接載服務等方面着手，重新吸引人才。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

