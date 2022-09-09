駐港機組人員周六起毋須酒店檢疫　須定期檢測及首3日醫學監測

本港確診數字連日破萬宗，但要求放寬檢疫的聲音卻增加。政府今晩（9日）公布調整機組人員的檢疫安排，在往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，由明日（10日，星期六）零時零分生效起免除首三日酒店檢疫，只需在抵港後於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果後可離開機場，返回社區後只需定期接受檢測，同時需要繼續接受醫學監察，及記錄個人行蹤，直至抵港後的第三日，首三日



國泰航空表示，歡迎香港政府決定調整駐港機組人員抵港後的強制檢疫要求，有關調整將可以恢復更多往來不同目的地的航班，惟重建航班運力需要一定時間，因此航班運力要數個月才能逐步增加。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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機組人員須續遵守閉環安排 抵港首三日避免除口罩活動

運輸及物流局表示，所有駐港機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間，須繼續遵守閉環式安排，避免與當地的社區接觸。這些從海外地區或台灣返港的駐港機組人員亦同時需要繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所進行脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第三天。

航空公司監管不力 免檢疫安排將取消

局方要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員遵從醫學監測期間的要求。航空公司需要承擔責任，負責監察及查核其機組人員的行蹤紀錄。若航空公司未有盡職履行其監察的責任，或發現違規情況，相關機組人員的特定檢疫安排的資格將會被取消。

該局強調，是次的調整是根據科學為本、精準抗疫、風險可控的原則而制定。而數據亦顯示，抵港機組人員的陽性個案數目及比例極低，並遠低於一般抵港旅客的相關數字，考慮到本港最新的疫情，調整機組人員的檢疫安排將不會對社區構成顯著的額外風險。

▼疫情下香港機場人流大減▼



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運輸及物流局相信是次調整將有效促進航空公司提升往來本港的航空服務，以發揮香港作爲國際航空樞紐的功能，為旅客及企業提供更大的便利，促進社會經濟活動復常。政府會繼續密切留意本地及全球的疫情，適時檢視及調整機組人員檢疫安排。

國泰：可恢復更多往來不同目的地航班

國泰航空表示，有關調整將可以恢復更多往來不同目的地的航班，有利促進旅行活動逐步恢復，及加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。儘管會繼續在可行情況下盡快增加航班，惟要確保營運準備充足，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊，重建航班運力需要一定時間。國泰指由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力要數個月才能逐步增加。

國泰強調，機組人員在香港以外地方停留時會繼續嚴格遵守所有隔離要求，當中包括乘搭指定點對點交通往返機場及機組人員酒店、在往返機場的途中全程配戴口罩，及在指定酒店房間內自我隔離。新冠防疫運作限制在過去兩年半一直為機師、機艙服務員及其家庭帶來非常沉重的壓力，衷心感謝所有機組人員在艱難的挑戰下一直努力不懈維持業務運作，連繫香港與世界各地。