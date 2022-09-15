陳國基：本港與大灣區共同打造綠色創科產業鏈　可創萬餘就業機會

「Road To EcoCity 中國香港環保科技論壇2022」今日（15日）開幕，政務司司長陳國基、立法會前主席曾鈺成、環境及生態局副局長黃淑嫻等人均獲邀出席。陳國基指出，「碳中和」是全球大勢所趨，而中央為達到碳中和，亦於2020年宣布相應政策，他強調為邁向「碳中和」，香港需要與大灣區共同努力，做到優勢互補，一同打造綠色創科產業鏈。



曾鈺成：疫後復常也不能忘減碳

陳國基表示，港府未來將投放2,400億元推動低碳轉型及減碳，將會為社會創造更多投資、科創等機會，同時為市民帶來萬餘個就業機會。他指，香港與鄰近大灣區城市可以優勢互補、協同發展，打造貫通上、中、下游的創科產業鏈，為國家邁向碳中和作出貢獻。此外，香港早前提出《氣候行動藍圖2050》，會透過綠色運輸、全民減廢等政策，致力在2050年前達致碳中和，並於2035年前將本地碳排放量減至2005年水平一半。

曾鈺成提到，新冠肺炎對全球帶來衝擊，不過提醒雖然全球正追求疫後復甦，但亦不能忘記綠色發展、減碳和碳中和。

黃淑嫻則寄語青年要積極參與論壇，協助香港邁向碳中和及綠色發展的未來，包括擺脫堆填區，善用轉廢為材、轉廢為能的科技，創造就業機會，吸引人才來港，強化本地綠色經濟復甦。