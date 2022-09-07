施政報告︱陳國基、蔡若蓮出席諮詢會　聽取專上學生意見

政務司司長陳國基今日（9月7日）出席2022年《施政報告》諮詢會，聽取專上學生對新一屆政府首份《施政報告》的意見和建議。教育局局長蔡若蓮、教育局常任秘書長李美嫦、政制及內地事務局副局長胡健民和民政及青年事務局副局長梁宏正亦有出席。



諮詢會在教育局九龍塘教育服務中心舉行，80多位來自各專上院校以及毅進文憑和香港卓越獎學金計劃的學生出席。諮詢會歷時兩個多小時，涵蓋教育、青年發展、社會流動、國家發展機遇等不同議題，40多位學生向出席官員發表了意見和建議。

陳國基表示：「我感謝各位學生參加今日的諮詢會，就行政長官將於10月19日發表的《施政報告》踴躍發表意見和建議。青年是香港的未來、希望和棟樑，更是推動社會和經濟長遠發展的引擎。我們十分重視青年的意見和建議，殷切期待與他們攜手並肩，同為香港開新篇。」

蔡若蓮則在社交網表示：「青年人是未來社會的主人翁。我們必須幫助他們發展和發揮個人潛能，成就自己的夢想，同時為國家和社會作出貢獻。特區政府在制定及落實教育政策時，必定以此為念，要幫助廣大青年解決面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會，一同建設美好的香港，書寫精彩的人生。」