羅家英日前悼英女王「庇蔭香港」　今微博道歉：數典忘宗我做不出

英女王伊利沙伯二世日前逝世，連日來有市民到英國駐港總領事館致哀，包括現年75歲的藝人羅家英，他在社交網站貼出多張在領事館門外相片，寫道：「她登基，我七歲，這七十年來，英女皇是我的長輩，看着我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地。」

不過，羅家英帖文在微博惹來網民批評，他今日（15日）在微博道歉，稱自己言論「未加深思熟慮」，「數典忘宗我做不出，我是中國人，我永遠愛我的祖國。」



稱長期持有中國護照

羅家英在微博片段中，一開始先鞠躬道歉，指自己作為中國香港演員及公眾人物，發表「未加深思熟慮」的悼詞，感到非常抱歉，「原意只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀」。

他又指，「數典忘宗我做不出，我長期持有中國護照，說明一切。我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

高志森批言論不恰當

身兼選委的導演高志森日前在微博稱，悼念英女王沒問題，但他不同意羅家英「女王庇佑下香港是福地」，「實在太不恰當」。羅家英道歉後，高志森再於微博發文，稱對「家英哥」的藝術心存敬意，亦覺得悼念沒問題，但不認同「女王庇佑論」，自覺沒有「錯誤解讀」。