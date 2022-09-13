英女王逝世︱續有市民到領事館悼念　周五延長開放、周一加開半日

英女王伊利沙伯二世駕崩，英國駐港總領事館為設弔唁處，今日（13日）繼續有大批市民前來悼念，不少市民獻花致哀，對英女王辭世感到悲傷，讚揚她是一名偉大且值得尊重的管治者。



英國駐港總領事館傍晚表示，周五（16日）開放時間延長至晚上7時，而下周一（19日）亦會開放供市民悼念，時間為早上9時至中午12時。領事館提醒，市民有可能要排隊超過3小時。



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「維園衝鋒」主席朱韶洪今午2時許現身英國領事館外獻花，憶述23歲從內地偷渡來港，在港英統治下獲得自由和讀書的機會時，不禁落淚。他對英女王辭世感到難過，稱讚英女王使用筷子純熟，從未忽略中國文化。

天文台錄得最高35.9度，打破歷來9月最熱紀錄。即使要在炎熱天氣排隊逾兩小時，仍有大批市民到場，張小姐與蔡小姐也表示不怕辛苦，認為這反映港人心意，又稱讚女王十分優雅和偉大。

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一名八十後市民表示，特意從新界去太子購買鮮花再前來悼念英女王，認為英女王對八十後來說有如「嫲嫲」。七十多歲的新界區居民曾先生與太太特意前來悼念英女王，形容英女王治港時自由又開心，對她辭世感到十分傷心和惋惜。

排隊兩三小時才能進場

今日（13日）英國駐港總領事館外繼續有大批市民前來悼念英女王，雖然人流不及公眾假期多，但隊伍仍延伸至香港公園，職員指最少要兩至三小時才能進內，有市民從早上10時左右開始排隊，至1時許才能進內。領事館昨日（12日）下午4時截龍，至晚上8時許才能讓所有排隊人士進入館內。