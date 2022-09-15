新民黨倡改革區議會：拆分直選、間選及委任　民選議席佔兩成

新民黨今早（15日）會見特首李家超，提到現行區議會制度有改革需要，認為可參考完善後的立法會選舉制度方向，將區議會議席增加約兩成，並分為三個界別，包括直選、間選及委任，其中直選議席將佔整體議席兩成。



李梓敬：區議會過於着重地區事務

中委李梓敬解釋指，現有的區議會過於着重地區事務，容易忽略整體利益考慮，因此認為應放棄使用單議席制度。他補充指，透過間選地區分區委員會、防火委員會、滅罪委員會，及新增醫療界別人士，和恢復委任議席，委任專業人士、非政府組織、校長等人士，可以使區議會更多元化和專業化，有效推動政府政策。

提到有數名原立法會議員加入政府後，立法會議席懸空，而新民黨會否派員參與補選，及是否已有「心水」人選，黨主席葉劉淑儀指屆時將以內部選拔機制，挑選適當人選。