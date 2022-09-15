施政報告｜新民黨倡退休年齡延至65歲　設2萬元新生嬰兒現金資助

新民黨今早（15日）會見特首李家超，提出《施政報告》建議，其中在人口政策方面，建議由政府帶頭將退休年齡劃一延長至65歲；設「新生嬰兒現金資助」2萬元，以鼓動生育，新民黨主席葉劉淑儀笑稱：「當係封封利是俾佢哋！」

新民黨又建議政府提供輔助生殖科技支援，為選擇使用卵子及精子冷藏服務的人士提供5萬元津貼，鼓勵市民在年輕時使用冷藏服務，增加家庭計劃彈性。



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新民黨指，為增加本地勞動人口，政府應革新「年長」概念，建立綜合長者政策框架，涵蓋醫療服務、長期護理、就業支援、城市規劃及消費需求的，視長者為社會資源。他們建議由政府帶頭，延後退休年齡，文職公務人員退休年齡延後至65歲，全體紀律部隊職系人員則延後至60歲，為延遲退休人士提供經濟誘因，例如研究在強積金戶口注入額外獎金等。

此外，新民黨亦提倡優化子女免稅額，研究引入累進式免稅額，第二名子女起免稅額遞增至2.5萬元，第四名子女後劃一將子女免稅額增加至一倍。

葉劉：難斷定11月會否放寬至「0+7」

至於通關問題，葉劉淑儀表示，已在會上強調市民長久以來對盡快通關和增加土地房屋供應的需求，要求政府盡快提交「北部都會區」發展時間表及路線圖。不過她重申，政府需研究疫情發展、數據方可決定對外開放與否，目前難以斷定檢疫政策會否於11月放寬至「0+7」。