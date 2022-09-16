鄭若驊將赴清華任教　徐英偉「投身傳媒」任TVB節目主持

政府公布多名上屆政治委任官員離辭後的工作，其中前律政司司長鄭若驊赴北京清華大學任教，而前民政事務局局長徐英偉則成為TVB節目主持人。



前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會，就鄭若驊、徐英偉、前任公務員事務局局長聶德權、前任食物及衞生局局長政治助理鄭守崗和前任運輸及房屋局局長政治助理符傳富，在7月1日離開政府後的工作給予意見。諮詢委員會認為，在遵循委員會所建議的若干規限的前提下，他們的工作不會構成任何潛在的利益衝突，亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

鄭若驊出任清華大學國際仲裁與爭端解決專案主任

鄭若驊將於最快10月1日，到北京清華大學出任國際仲裁與爭端解決專案主任及教授。委員會指，鄭若驊不能使用任何獲免予披露特權保護的資料、機密資料或任何出任律政司司長時所得悉而又並非公眾已可得的資料。

聶德權成為港大兼任教授

同樣執起教鞭的官員還有聶德權，成為香港大學兼任教授，同樣不能披露任何機密資料，亦不能在教材內包俰擔任局長期間相關而可能令政府尷尬的內容。

徐英偉成為專欄作家兼節目主持人。（資料圖片/張浩維攝）

在2月離職的徐英偉暫時「投身傳媒」，除了成為《明報》的專欄作家，亦在諾訊國際及電視廣播（TVB）擔任節目主持人。諮詢委員會認為，在撰寫文章和參與節目制作時，應避免提及任何與他擔任民政事務局局長相關而可能會令政府尷尬的內容。

至於兩名前政治助理，鄭守崗將於9月19日起擔任香港賽馬會慈善事務高級經理，符傳富則於同日出任思謀集團高級戰略總監。