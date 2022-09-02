前運房局蘇偉文重執教鞭　符傳富任黨友李鎮強顧問

前運輸及房屋局副局長蘇偉文離職後重操故業，昨日（1日）起開始出任樹仁大學經濟及金融學系兼任教授，教導學士及研究生課程、並會參與研究工作及大學學術行政。本身是自由黨黨員的前運房局政治助理符傳富，則於上月22日起出任該黨議員李鎮強的顧問，根據申報，工作包括提供公共事務、傳訊及公關諮詢。



在政治委任制度下，主要官員離職後一年內接受任何聘任工作，均須徵詢「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」意見。政府今日（2日）公布委員會的意見，指蘇偉文及符傳富的新工作不會構成任何潛在利益衝突，也不預期有關工作會引起負面公眾觀感，包括不會損害或削弱政府履行職能表現，或令政府尷尬。

委員會同時為蘇偉文及符傳富擔任新職務，列出避嫌規限，包括不應參與有關政府事宜的游說工作；不應直接或間接參與競投或申請，任何運輸及房屋範疇的項目、合約、研究、調查或資助；不應或使用或透露任何出任公職時所得悉而非公眾可得的資料。

本身是金融學者的蘇偉文，加入政府前是浸會大學持續教育學院院長，先後出任過中文大學工商管理學院副院長、以及恒生管理學院商學院院長。