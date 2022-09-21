鄧家彪稱區議會亟須改革　批舊制失效：否則都唔會第5波疫情啦！

立法會議員鄧家彪、陳曼琪開設聯合地區辦事處，今日舉行（21日）開幕儀式，律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局局長麥美娟等人到賀。鄧家彪發言時指，希望政府改革區議會，更加善用資源：「根本過去嗰種方式唔work（不能運作），如果唔係，都唔會發生第5波疫情啦！」

陳曼琪則提到，日前（19日）去信立法會司法及法律事務委員會主席廖長江，要求政府將法律條文「去殖民化」，認為條文保留「女王陛下」等字眼，即使回歸後法律上已經列明自動理解為「中央政府」，但普通市民未必可以理解，而且事涉國民身份教育，認為有迫切性一次過修改法律條文。



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陳曼琪：法律「去殖民化」有迫切性

鄧家彪致辭時打趣指，自己做事衝動、粗枝大葉，因此要找一個心細、熟悉婦女及弱勢社群的女性「合伙」。他指現時疫情明顯回落，令人安心，呼籲政府盡快推進復常：「要令市民睇到經濟復蘇，而家連龍舟比賽都要移師泰國，係好唔開心。」他又指，現行區議會制度令地區人士難以動用政府資源，帶來不便，應盡快改革。

陳曼琪則回應要求法律條文「去殖民化」一事，她認為「去殖民化」有助維護憲法權益、推動國民身份教育，以及令市民更簡單直接了解法律內涵，認為直接修改字眼可以更簡單明瞭，更為「貼地」。