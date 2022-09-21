立法會新餐廳試業　梁君彥為黨友陳祖恒驚喜慶生｜政壇諸事町

轉手後的立法會餐廳今日（21日）試業，不少議員先拔頭籌光顧。新餐廳劃出議員專區，私隱度更高，立法會主席梁君彥聯同一眾經民聯成員，為即將生日的黨友陳祖恒炮製驚喜，在議員專區為他慶祝。



梁熙遇前輩 獲讚賞受寵若驚

梁君彥稱不少議員對新餐廳期待已久，其和議員都急不及待成為座上客，「先吃為快」。餐廳由維他奶集團旗下公司接手。梁君彥說，集團主席羅友禮非常重視這個項目，日前更親自視察餐廳，與他、飲食界議員張宇人和立法會秘書長陳維安在餐廳午膳兼試食餐廳菜式，確保食物質素符合要求。

經民聯立法會議員梁美芬，邀請黨友陸瀚民及民建聯郭玲麗等議員共晉早餐。梁美芬大讚早餐美味，又讚揚專區設計優雅。她其後午膳時亦巧遇多名議員，包括新民黨黎棟國、選委界江玉歡以及民建聯陳恒鑌和梁熙等，眾人紛紛拍照「打卡」。郭玲麗讚揚新餐廳的奶茶好飲，議員專區又方便議員一邊用膳，一邊討論工作。

梁熙則指，作為立法會餐廳常客，第一時間前往試菜，體驗一下新環境，更遇上大前輩、工聯會會務顧問陳婉嫻（嫻姐）。他稱上前跟嫻姐打招呼，自我介紹，怎料嫻姐已搶先說不時在電視上見到他，並鼓勵他做得好，叮囑他要繼續努力。梁熙自言受寵若驚，得到極具份量的前輩關注及鼓勵，令他立即動力滿滿。