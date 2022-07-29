立法會餐廳轉手　張華峰石禮謙重返嘆「最後早餐」｜政壇諸事町

營運立法會餐廳逾10年的「嘉嘉得飲食有限公司」不再續約，今日（29日）最後一天營業。立法會主席梁君彥與秘書長陳維安，今早特別約了多現任和前任議員，包括出名識食的「肥老闆」張華峰，以及久未露面的石禮謙等人，一同「回『嘉』」歎早餐，把握最後機會品嚐「嘉嘉得」名物，並向餐廳老闆及員工致送紀念品。



到「嘉嘉得」享受「最後早餐」的還有飲食界議員張宇人、經民聯議員林健鋒、盧偉國、梁美芬和陸瀚民，以及金融界議員陳振英，眾人竪起拇指與餐廳職員合照留念。梁君彥稱，由「嘉嘉得」營運的立法會餐廳與立法會一起走過高山低谷、極不平凡的歲月，感謝他們多年來竭誠服務，為議員、助理、秘書處同事、傳媒朋友等大樓使用者提供「醫肚」聚腳地。

梁君彥說，餐廳在「嘉嘉得」營運下的口碑很好，不少在政總上班的朋友都會專程光顧，餐廳員工對許多議員、熟客的喜好瞭如指掌。他指，過去兩年疫情嚴峻，「嘉嘉得」一如許多飲食業行家須艱苦經營，最終決定不再營運立法會餐廳，他和許多議員及職員都感到非常可惜。

餐廳將由維他奶旗下公司接手，梁君彥稱餐廳也會擴大，並增設議員專區。秘書處會與營運方及建築署緊密協作，盡快完成裝修，以期餐廳不遲於今年10月初重新提供服務。