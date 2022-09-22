李家超：提防有人假借新聞工作從事違法行為　要遠離「偽裝媒體」

行政長官李家超今日（22日）出席香港新聞界慶祝中華人民共和國成立73周年酒會，他致辭時表示，本港言論及新聞自由受《基本法》充分保障，期望新聞工作者以客觀、公正、持平態度報導真相，以推動社會進步及改善人民生活，但指新聞工作者沒有特權，所有人都要依法行事，要提防假借新聞工作從事違法行為的人。



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李家超：新聞自由受《基本法》充分保障

酒會今日（22日）下午於灣仔君悅酒店舉行，特首李家超、中聯辦副主任盧新寧、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀及多名立法會議員出席。

李家超致辭時表示，香港是法治社會，言論及新聞自由受《基本法》充分保障，並符合《公民權利及國際權利國際公約》。他指，新聞工作者的責任是以客觀、公正、持平態度報導真相，但法律面前人人平等，沒有人有特權，新聞工作者也要依據法律和履行公民責任。

他又提醒新聞工作者要提防有人假借新聞工作從事違法行為：

我們也要提防有其他人，假借新聞工作為名，從事違法行為。我希望各位新聞界從業員，會明辨是非，遠離這些偽裝媒體，遠離這些破壞新聞自由的壞份子。 李家超

李家超說，香港的成功故事不但記錄本港多年來砥礪奮進的卓越成就，更鼓勵下一代繼往開來，為香港拓展更大發展空間，因此要多講和主動講好的香港。他期望新聞界發揮所長，努力講好香港故事並團結社會，把本港及國家的最新發展及正確訊息告訴全世界。

李家超離場時被追問到有關放寬檢疫安排、濫發「免針紙」事件，惟他未有回應。