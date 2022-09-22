馬時亨指0+7作用都不大 內外不通遲早浸死：不想全社會共赴黃泉
撰文：文維廣
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對外通關呼聲日高，政商界「叫價」愈來愈進取，商務及經濟發展局前局長馬時亨今早（22日）在電台批評香港檢疫政策實施太久，相信放寬至「0+7」作用也不大。他坦言香港無條件「清零」，難與內地通關，若不對外開放，猶如「在水中央，但遲早浸死」，形容「兩頭唔到岸」。
馬時亨指，這些政策正嚴重損害香港「國際金融中心」地位，不希望全社會如醫務衞生局局長盧寵茂所言「共赴黃泉」。他指明白特區政府行事要謹慎，但據他理解，香港相對內地有較大自由度，彈性調整防疫政策。
人才流失屬事實 門閂愈耐愈難復興
馬時亨指香港現時猶如孤島，在海外國家逐步復常之際，香港仍停留原地，導致金融創科、教育醫護人才流失，新加坡趁機「搶走」不少業務、盛事及人才，形容「門閂得愈耐」，被搶去優勢風險愈高，優勢不再，日後恢復經濟就更加困難。他說，不爭拗港澳辦副主任黃柳權早前指「香港無移民潮」，但個人認為即使有人可能回流，但人才正在流失也是事實。
他又談及早前自己到東南亞及歐洲，有國家陸續解除口罩令，視新冠如流感，機場生意暢旺與香港「水靜鵝飛」形成強烈對比，認為上機前檢測及種種關卡都會令旅客卻步，敦促政府盡快部署及公布對外開放路線圖。
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