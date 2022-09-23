一文看清0+3︱9.26四招放寬入境　無打針可回港、登機前毋須核酸

特首李家超今午（23日）親自召開記者會，宣布四大便利來港措施，較外界預期更加積極，包括放寬海外抵港人士檢疫安排至「0+3」，即毋須再進行酒店隔離，只須3天居家醫學監察，期間獲派「黃碼」、不得出入高風險處所；另外，上機前出示48小時內核酸陰性檢測結果的要求將會取消，改為出示24小時內快測陰性結果。所有措施下周一（26日）起生效。



▼政府公布「0+3」四大防疫新措施▼



1.放寬入境檢疫至「0+3」

政府宣布放寬海外抵港人士檢疫安排，下周一起由目前「3+4」放寬至「0+3」，入境人士毋須再入住檢疫酒店，可自選返回家中、或租住一般酒店。在機場落地後須進行核酸檢測，將採用「檢測放行 (Test and Go) 」安排，入境人士毋須等候結果，便可自選交通工具離開，並不禁止乘搭公共交通工具。

入境人士獲得核酸陰性結果後，將獲派「黃碼」3日，期間不能前往須主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆和酒吧等。入境人士抵港後首7日，須每日進行快測，隔日進行核酸檢測，到了第3日若核酸檢測結果呈陰性，則可提早轉「藍碼」。

2.登機毋須驗核酸 改24小時快測

政府取消入境入士登機前須持有48小時內核酸檢測陰性結果的要求，改為出示24小時內快速抗原測試陰性結果。

3.容許未打針港人返港

沒有接種疫苗的香港居民將可以登機回港，但回港後由於未接種疫苗，不能申請「臨時疫苗通行證」，要符合現行疫苗接種要求，才可以獲發「疫苗通行證」。

4.來港易、回港易取消限制

「來港易」、「回港易」將不設限額，並適用於內地所有省市，包括澳門。