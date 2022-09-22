三日前確診只現疲倦等輕症　劉宇隆建議香港先與國際通關

全球陸續放寬防疫措施，但香港仍然通關無期，各界倡檢疫要求降至「0+7」。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（22日）於港台節目表示，國際通關是大勢所趨，認為「0+7」是最基本，香港應先與國際通關，維持國際競爭力；與內地通關，則相信要待內地第三針接種率有上升才考慮。

劉宇隆昨晚向傳媒證實三日前確診，他今早表示除了確診首天較疲倦，翌日已開始在網上授課。他又提到，快速測試初時未必準確，會有假陰性結果，自己做了三次快測才出現陽性結果。



劉宇隆表示，國際通關是大勢所趨，但需有秩序及理據。通關有所謂「三免」，即免檢疫、免檢測、免疫苗，其中免檢疫的前題是醫療系統不能崩潰，死亡率不可提高。「0+7」是最基本，現階段應先與國際通關，維持國際競爭力。

至於內地通關，他以考試作比喻，「打三針係基本盤，等如讀完三日書先去考試，咁就「肥佬（fail）」機會減到最低。即係你三日都唔讀就去考試，你「肥佬（fail）」機會緊係高」。他指，現時內地第三針接種率大約六七成，故「國內要等佢國民讀好三日書」，當內地政府認為有效減低死亡率，屆時才可通關。

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劉宇隆表示確診今日已踏入第四天，由於已接種四針科興疫苗，除了確診首天感到疲倦，要取消網上會議，翌日已恢復網上授課，昨日亦出席網上分享會，更以自身經驗為例子，強調打疫苗是預防重症，即使打了四針都會確診。

問到日後通關可否免檢測，或是在機場完成核酸測試後先行回家，劉宇隆表示，要視乎運作是否順暢。他又以自己為例子，快速檢測初時未必準確，自己初期做了三次才陽性，即有機會假陰性，始終核酸檢測較準確。