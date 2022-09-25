0+3｜高永文稱絕非躺平：與毒共存從不是選項　須注意疫情後遺症

政府放寬海外抵港人士入境限制至「0+3」，行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文認為做法適當，絕非「躺平」，強調政府每個決定要經審慎考慮，並以預防及減少新冠感染為宗旨。他稱港府難以提交防疫時間表，因需經監察實施「0+3」後的疫情走向，方可有下一步決定，但強調政府「不走回頭路」。



認難以做到「動態清零」

高永文今日（25日）出席活動後表示，部分西方國家輕視疫情帶來的影響，形容是「非常之壞嘅例子」，強調港府已多次表明政策以預防和減少新冠感染為目標。他承認香港錯失良機，面對第五波疫情大規模感染下，的確難以在短期內達至「動態清零」，因此政府在平衡各方利益及參考醫管局數字後，決定放寬入境限制：「呢點都係回應社會上對重啟經濟活動嘅需求，所以我覺得（放寬）係適當嘅，都絕對唔代表政府採取躺平嘅對策。」

他表示，政府已表明政策方向是預防、減少新冠病毒感染，重申不贊成「躺平」，指無論市民有無接種新冠疫苗，都不應該受感染，又指社會復常之路已展開，不希望走回頭路，但世衛尚未宣布疫情大流行完結，需要小心疫情反彈。

須及早部署治療患「長新冠」人士

高永文指，「與病毒共存」的策略從來不是香港的選項，指海外地方應對疫情時，假設新冠病毒與季節性流感相似，最終付出了慘重代價。他指，新冠病毒會不斷變種，嚴重程度雖然減低，但傳播力不斷提升，因此短期或中期內，無人能期望全世界「零感染」，相信防護中心日前說社會可能「與新冠病情並存」的說法，並不代表支持「與病毒共存」。

高永文又指，當局需及早部署治療患上「長新冠」後遺症的病人，建議政府集合數據，了解患病人數、病徵及規模，繼而為公、私營醫院定立治療指引，並將部分病人分流至私營醫院，善用中西醫的配合，為病人提供適切和有效的治療。