李家超：政府大力推動創科　勉勵學生「創科興港、科技報國」

特首李家超今日（26日）出席「香港科技創新教育聯盟」活動致辭時表示，國家主席習近平在七一重要講話中提到，香港創新科投迅速興起，又親自考察香港科學園，反映中央對香港創科發展的重視與支持。特區政府會大力推動創科發展，將香港發展為國際創科中心，同時着重培育人才，以迎接創科時代。



李家超表示，香港將進一步推動STEM教育，「我們也加入了藝術Arts的教育，所以我們是整體推動STEAM教育，倡導創科思維，配合創新科技和數碼科技的發展。我們透過持續更新課程、加強教師培訓等多元策略，從小培養學生學習科學及創新科技的興趣及能力。」他又勉勵在場學生，形容他們是國家的希望、香港的未來。「我鼓勵你們努力學習，打穩學術基礎，將來為創科興港、科技報國出一分力。」

聯盟今年邀請知名中國科學院院士擔任榮譽講師，為24間參加計劃的學校進行一對一配對，向學校的科學與創科教育發展提供意見。李家超認為，這對學校建立學習科學氛圍有積極意義，又指聯盟積極推動科技教育，過去亦安排三名航天員與學生實時進行「天地對話」，啟發他們對國家載人航天工程的興趣，亦勉勵年青人在科研路上開拓夢想。