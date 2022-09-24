紀律部隊步操大匯演　李家超致辭：紀律部隊站在維護法紀最前線

保安局「同心．展新」步操大匯演今午（24日）舉行，參與大匯演的紀律部隊和輔助部隊包括海關、政府飛行服務隊、懲教署、消防處、警務處、入境事務處、醫療輔助隊和民眾安全服務隊。行政長官李家超為步操大匯演主禮。

李家超在致辭時表示，紀律部隊站在維護法紀的最前線，為守護香港市民生命及財產作出無私奉獻，為防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動而努力不懈。輔助部隊則努力支持正規紀律部隊，共同為社會的穩定和秩序作出貢獻。



▼「同心·展新」步操大匯演▼



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保安局在將軍澳消防及救護學院，舉行「同心．展新」紀律部隊暨青少年團體慶國慶七十三周年暨回歸二十五周年步操大匯演。典禮先由軍樂隊進場，然後各紀律部隊儀仗隊及青少年團體進場。之後進行升旗儀式。

行李家超在致詞時，指國家繁榮昌盛，香港雖然歷經風雨，仍有國安法使香港重回正軌，而中式步操首次聯合演出，亦體現國家主權。

他亦讚揚各部隊在新冠疫情期間投入多方面的防疫抗疫工作，是香港抗疫團隊最堅定的力量。他樂見眾多青少年制服團隊參與步操大匯演，期望青年成為有擔當、有理想，願意為國家、為香港未來奮鬥的新一代。

參與紀律部隊儀仗隊包括消防署、海關、入境署、民安隊、警察、懲教署等，另外亦有不同青少年團體，包括民安隊少年團、醫療輔助隊青少年團、香港航空青年團、少年警訊及香港青少年軍等。

匯演之後由軍樂隊演奏多首樂曲，之後由青年團體進行舞龍舞獅表演。然後播放影片介紹各紀律部隊的工作。

消防處亦有救火表演，消防車駛入場內，示範救火。然後消防調查犬示範如何調查起火成因。海關搜查犬小隊亦在場示範，如何用搜查犬調查疑似走私貨品並作出拘捕。活動以大合照結束。