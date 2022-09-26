梁君彥：完善選制使立法會「復常」　前廳交流會「成功爭取」0+3

香港工商界婦女今日（26日）舉行國慶活動，邀請到立法會主席梁君彥、特首夫人李林麗嬋、全國政協副主席梁振英夫人梁唐青儀等人出席。

梁君彥發表專題演講，讚揚女性由昔日的家庭照顧者角色，發展至現今在職場亦可獨當一面的力量。另外，他亦提到自立法會「完善選舉制度」後，為香港帶來全新局面，更以「前廳交流會」作例子，證明立法機關行之有效，推動本港經濟發展。



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指過去有議員行為不檢點

梁君彥表示，過去立法會常處於政治風眼：「以前有風吹草動，立法會就會捲入當中。過去幾年有啲議員對政府不滿，會作出不檢點行為，例如叫囂、掟嘢、濫用議事程序，拖慢立法會進度，民生草案都喺『拉布』下受影響。」他更形容以往的立法會為「癱瘓」。

他續說，2019年社會事件期間，立法會受到破壞，嚴重打擊國際投資者信心、工商界發展，中央必須「出手」立國安法及堵塞選舉漏洞：「中央一連串果斷決定，有立竿見影的效果，立法會告別『立場先行』的議會，議會氣氛改善，變得實事求是。」他最後以「前廳交流會」作例子，指各議員在友善交流下，推使檢疫措施由「3+4」放寬至「0+3」，使香港踏上復常之路。

活動籌委會主任蔡關頴琴致辭表示，「完善選舉制度」使香港選出敢擔當的議員，為香港帶來全新局面，和諧、穩定地立法，有助發展經濟，以及穩定民生。