領軍打擊衞生黑點　卓永興：冀為旅客留下「小家碧玉」印象

政府上月14日啟動為期3個月的「政府打擊衛生黑點計劃」，由政務司副司長卓永興領軍。卓永興接受《文匯報》專訪期間表示，本月底部門會向工作組提交關鍵績效指標（KPI），強調並非純粹追求數字，希望讓市民看到清潔效果，以及讓旅客留下「清潔、樸實、小家碧玉」的印象。



指愛國情懷天生 未回歸已在國籍欄填「中國」

自計劃啟動至今，政府重複清理部份衞生黑點，卓永興認為清潔城市不是一蹴而就，移除舊黑點後可能會出現新黑點，但垃圾會逐步變少。他表明，政府會持續清潔，不會降低力度，亦會加裝閉路電視及利用人工智能等技術，找出非法棄置垃圾的規律，並再作檢控，一處一處解決衞生黑點。

香港今日（26日）開始實施「0+3」檢疫措施後，預料會有更多旅客來港，卓永興表示希望清潔後的香港，會給外地旅客留下「清潔、樸實、小家碧玉」的印象。

卓永興上任至今最為人熟悉之處，除領軍打擊衞生黑點外，8月初一則譴責美國眾議院議長佩洛西訪台的長篇聲明亦引來政圈熱傳。他在訪問中笑言「愛國我是天生」，因為沒有什麼熏陶培養，亦沒有港英時期被欺凌的經歷。他又回想十多歲辦理成人身份證時，當時香港尚未回歸，不少人在國籍一欄錯填「香港」：「我不是太懂，但我知道香港都不是國，我就填了『中國』。」