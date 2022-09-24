食環警方聯手捉阻街成常態　卓永興籲店舖從良　罰款充公會打孖上

政府打擊衞生黑點計劃開展逾月，政務司副司長卓永興昨午（23日）與觀塘民政事務專員林兆康到瑞和街，視察食環署和警方打擊店舖阻街的聯合行動。卓永興指，獲告之聯合行動下，部門行使各自的權力，協作檢取、移除店舖阻街物品，令有關店舖面對的不只是$1,500定額罰款，還要算上被檢取的貨物價值，以致違規成本大增。

卓永興稱，自實施以來，這種聯合執法模式普遍收到良好改善效果。



全港十月起採取聯合執法 卓：新時代要求

卓永興說，瑞和街一帶商販，部分長時間把貨物、發泡膠盒等擺出店外，嚴重阻塞街道，深為居民詬病。他指，現時街道確實比以前整潔暢通，但個別商販認為政府行動影響他們生意，向執法人員口出惡言，說政府又出罰單又檢走貨物，是否要逼他們領取綜援云云。

他批評這些人習非成是，只是從自己的利益去看事情，並不明白守法的責任和重要性，政府強力執法就是要改變這種劣根性，以保障一眾市民使用街道的權利。他指，「地區事項統籌工作組」已指示各部門由十月起，在全港18區陸續採納聯合行動的執法模式打擊店鋪阻街：「違法者必須認清，這已是一個不可逆轉的經營新局面。」

卓永興提到，清潔香港是民心所向、大勢所趨，政府要求店舖守法完全是天公地道，忠告店舖經營者莫心存僥倖、以身試法：「眾怒難犯，還是順應新時代的要求，做一個守法、有公德的良心商戶吧。」