保良局涉虐兒案｜李世榮促縮短舉報法案諮詢　林素蔚倡加強培訓

繼童樂居事件，近日再爆出保良局嬰兒組發生虐兒案，民建聯立法會議員李世榮認為，事件再次反映本港照顧幼兒的前線員工質素有待改善，建議禁止曾犯虐兒罪行人士再任職照顧兒童崗位、建立「犯罪名冊」、加強培訓前線員工等。



本身是註冊社工的立法會議員林素蔚則認為，政府要嚴肅處理，絕不姑息，並期望有關保障兒童的法例可今年底提交立法會。



李世榮表示，對再次發生虐兒事件感到憤怒，反映本港照顧幼兒的前線員工質素參差，儘管社署已就兒童住宿照顧及相關服務進行檢討，但相關工作必須加快並對症下藥。

他建議政府提高罰則，禁止曾犯虐兒罪行者再擔任照顧兒童崗位，同時建立「犯罪名冊」讓社福機構知悉。他認為，之前涉虐兒案人士僅被判囚數月，欠阻嚇作用，前線人員或存苟且心態。他又提到，強制舉報虐兒案件機制法案正處於諮詢期，但當局應壓縮程序，「已經沒什麼可以諮詢，這不是第一次發生，都是加重刑罰、做足監管。」

他提出七點要求，包括深入調查事件；要求優化監管制度並加大阻嚇力，例如閉路電視是否全方位覆蓋等；強烈要求加派巡查隊，全面檢視轄下兒童服務機構的質素等。

林素蔚要求政府年底前提交強制舉報虐兒個案機制的法案上立法會。（資料圖片/廖雁雄攝）

林素蔚促舉報虐兒機制年底交立法會討論

就保良局院舍虐兒事件，林素蔚希望警方及政府成立專案小組深入調查，盡快公報事件的詳細調查結果，找出問題所在，避免同類型事件再次發生。她提到去年前特首林鄭月娥發表《施政報告》時，承諾推展強制舉報虐兒個案機制立法，林素蔚促請政府力爭年底前將法案提交立法會。

至於監管方面，林素蔚促請局方加快檢視兒童住宿照顧及相關服務的監管，提出檢視每間院舍的CCTV是否已經廣泛覆蓋、會否仍有「監控盲點」，並相信廣泛覆蓋CCTV的做法可起到一定阻嚇作用。此外，林素蔚亦要求社署檢視巡查組人員人手是否足夠，希望署方加派額外人手巡查。

院舍前線人手質素亦受到關注，林素蔚建議，除要查核性罪行定罪紀錄外，亦應該提供學習與兒童相處相關的培訓，讓前線員工除學習照顧兒童的技巧外，亦學懂在小朋友哭鬧時如何控制自身的情緒。