01多聲道｜虐兒案一宗都嫌多　倡立法管制及改革兒童事務委員會

特首李家超將於10月19日發表首份《施政報告》，筆者一直關注香港兒童的福利和發展，國家主席習近平十分關心香港青少年，在視察香港時發表重要講話時叮囑各界要幫助廣大青年，為他們成長成才創造更多機會。希望每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。



但香港竟接連發生駭人的虐兒案，包括去年香港保護兒童會轄下「童樂居」去年發生員工涉嫌虐兒事件，涉及掌摑、扯耳及腿踢幼童，警方事後拘捕34名職員，全數被起訴；另一宗是一位5歲男童昏迷於劏房，骨瘦如柴，遍體鱗傷，臉部瘀黑，送院不治，其母被控謀殺。初步調查顯示，受害人生前經常缺席網課，雖有社工跟進涉事家庭個案，虐兒情况估計持續多月，卻遲遲没有人介入制止，這些事件令各位嘩然，令人痛心，也引起社會廣泛關注。



來稿作者：高松傑



虐兒慘案一宗都嫌多，「童樂居」事件發生後，社署雖成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，公布了檢討報告並提出了30項建議，涵概服務質素、服務規管及監察、及服務規劃及供應三方面。5歲男童案亦反映基層問題家庭支援明顯不足，現有防止虐兒機制亦有很大的漏洞。特首李家超表示會與勞工及福利局局長孫玉菡討論將盡快向立法會提交有關強制舉報虐待兒童個案機制的法案，政府亦會舉行的五場社會福利界諮詢會。

加強突擊探訪問題家庭

對以上的措施，筆者是認同的，特別是強制舉報虐兒立法，政府必須加快立法步伐，力爭年底前將法案提交立法會，同時為老師、社工及相關人士等制訂清晰指引，配合修例提供專業的培訓。

另外就針對巡查和基層問題家庭支援明顯不足方面，筆者建議政府須增撥資源，主動出擊突擊巡查兒童福利機構、主動突擊上門探訪基層問題家庭，巡查方面可以增加地區人士、太平紳士或甚至是未來成立的十八區關愛隊，集結更多力量確保可以盡早找出高危家庭、及時舉報，防止虐兒悲劇發生。

兒童委員會宜有法定實權

另外，每個兒童都是獨立的個體，他們的權利應受到尊重和保護。筆者見兒童事務委員會運作多年一事無成，兒童事務委員會並非法定機構，缺乏推動兒童政策、獨立調查和處理投訴的權力，該委員會成員雖由多個政府部門和專業人士組成，但缺乏兒童、家長及一些青年團體代表，未能發揮社會期望的功能。

筆者倡議特首李家超在新一份《施政報告》宜應審視現行的缺失，也應定時候審視和改革兒童事務委員會，給予法定具實權，真正做到兒童事務委員會的願景，確保香港是一個尊重及保障所有兒童權利、權益和福祉、聆聽兒童聲音，以及讓所有兒童得以健康快樂成長，全面發展並充分發揮潛能的地方。

作者高松傑是香港再出發共同發起人、香港菁英會副主席、網絡紅人工作者協會創會主席、香港陽江青年總會副主席、就是敢言副主席、香港廣東青年總會常務會董。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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